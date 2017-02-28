Владимир Путин прибыл в Кыргызстан

Начался официальный визит президента России Владимира Путина в Кыргызстан.
В аэропорту «Манас» главу РФ будет встречать премьер-министр КР Сооронбай Жээнебков.
В Государственной резиденции «Ала-Арча» состоятся переговоры с Алмазбеком Атамбаевым в узком и расширенном составах. После всех встреч запланировано подписание ряда документов и пресс-конференция.
Ожидается, что лидеры двух стран обсудят вопрос региональной безопасности в связи с происходящими событиями в Афганистане и приграничных с СНГ зонах. Кроме того, на повестке дня помощь Кыргызстану в экономических проектах, касающихся интеграции в Евразийский экономический союз.
значит жить будем ещё хуже.