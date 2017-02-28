Владимир Путин прибыл в Кыргызстан Автор: Админ . 28.02.2017 13:56 Начался официальный визит президента России Владимира Путина в Кыргызстан. В аэропорту «Манас» главу РФ будет встречать премьер-министр КР Сооронбай Жээнебков. В Государственной резиденции «Ала-Арча» состоятся переговоры с Алмазбеком Атамбаевым в узком и расширенном составах. После всех встреч запланировано подписание ряда документов и пресс-конференция. Ожидается, что лидеры двух стран обсудят вопрос региональной безопасности в связи с происходящими событиями в Афганистане и приграничных с СНГ зонах. Кроме того, на повестке дня помощь Кыргызстану в экономических проектах, касающихся интеграции в Евразийский экономический союз. Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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