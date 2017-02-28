Дело «Кайзер»: русские кыргызстанцы выходят к посольству России

Автор: Админ . 28.02.2017 13:58

2В 2009 году общество с ограниченной ответственностью «Кайзер» за 35 миллионов сомов приобрело у ОсОО «Айрус» недвижимость, расположенную в центре Бишкека, по адресу: г. Бишкек, ул. Шопокова, 121. Сделка купли-продажи была проведена по всем нормам, законодательства КР, подтверждена нотариально, зарегистрирована в уполномоченных регистрационных органах, в управлении по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество. Была получена Красная книга, подписан акт приема-передачи объекта… Во второй половине 2012 года прокуратура Свердловского района г. Бишкек обратилась в межрайонный суд с требованием признать сделку купли-продажи между компаниями «Айрус» и «Кайзер» недействительной. Однако… …производство по делу  было  прекращено.

Но 17 сентября 2012 года, Генеральная прокуратура приняла постановление о наложении ареста на имущество ОсОО «Кайзер».

Позже выяснилось, что помещение проходит по уголовному делу в отношении экс-мэра Бишкека Наримана Тюлеева. На каком основании в перечень недвижимости, подлежащей аресту, попало здание, выкупленное еще в 2009 году «Кайзером», в Генпрокуратуре  официально объяснить не смогли. Далее судебные инстанции признают здание подлежащим конфискации.

Результат

Законный собственник недвижимого имущества незаконно лишен своей частной собственности и никак не может защитить свои права, хотя больше двух лет борется, последовательно проходя все инстанции.

Безусловно, развитие в таких условиях невозможно, даже само существование предприятия, создававшего рабочие места, становится под угрозой! А ведь в 2011 ОсОО «Кайзер» был признан один из лучших налогоплательщиком Кыргызстана!

Кому это выгодно?

Вопрос открытый, но надо признать, что помещение в центре города – более чем привлекательный актив! Схема просматривается: воспользоваться тем, что хозяева – русские, быстро отобрать, опираясь на совершенно постороннее уголовное дело и прикрываясь именем Президента, который стремится остановить коррупцию. А дальне – продать или построить очередной торговый центр. Быстро и очень прибыльно. А то, что нарушение законности, потеря налогов и увеличение армии безработных невыгодно государству, идет вразрез с инициативами Президента, подрывает имидж страны, нацеленной на развитие в рамках ЕАЭС, неизвестных хапуг не волнует.

Вступили в Таможенный союз. Стоит ли ждать инвестиций?

Дело об ограблении ОсОО «Кайзер» (а иначе эту ситуацию не назовешь) характеризует Кыргызстан как страну с непредсказуемой экономикой, неразработанным правовым полем, и, что самое прискорбное, как страну, где инвестор не будет защищен. В такой ситуации усилия руководства Кыргызстана по созданию имиджа страны с мощным потенциалом и развитой законодательной базой обречены на провал. Кыргызстан вошел в Таможенный союз, значит по определению в его экономике усилится присутствие других стран. Жаль, что кто-то не может понять, что сегрегация по национальному признаку в объединяющемся мире – пережиток далекого прошлого.

Пострадали люди

В конечном итоге в компании произошли массовые увольнения. Люди остались без работы, их семьи – без средств к существованию, а государство – без налогов. И сегодня уже работники ОсОО «Кайзер» требуют внимания к ситуации, в которой они оказались: недавно стабильная работа на успешном предприятии – незаконные действия прокуратуры – крушение и безработица. А кто пройдет по этой цепочке завтра? Кто защитит тружеников, если не может защитить Конституция?

Массовые выступления у Посольства России

Отчаявшись, сотрудники «Кайзера» (а работают в компании преимущественно русские кыргызстанцы), вышли на митинг к Посольству России. Они с плакатами в руках просили помощи у другого государства, потеряв надежду найти ее в своем, на благо которого работают и которым гордятся. Возможно, этот отчаянный шаг действительно обратит внимание властей и заставит восстановить справедливость.

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