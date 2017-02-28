Назарбаев с Путиным осмотрели новый бизнес-джет для полетов по Центральной Азии Автор: По материалам СМИ. 28.02.2017 12:47 Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин осмотрели новый бизнес-джет компании Comlux, сообщают казахстанские сми. Авиасудно было представлено в аэропрту Алматы. К ак сообщает телеканал Хабар, главы государств, несмотря на плотность графика, нашли время ознакомиться с характеристиками нового бизнес-джета. Данный бизнес-самолет построен в России и предназначен для авиаперевозок по Центральной Азии. Первоначальный предварительный контракт на два лайнера SSJ 100 был подписан компанией Comlux и ЗАО «Гражданские самолёты Сухого» (ГСС) в октябре 2011 года. Он предусматривал опцион на ещё два аналогичных самолёта. Стоимость и параметры контракта не разглашались: известно лишь, что соглашение предусматривало установку дополнительных топливных баков с целью увеличения максимальной дальности полёта. В зависимости от типа салона и модификации SBJ способен совершить беспосадочный перелёт в 6450-7880 км. Позже выяснилось, что воздушные суда предназначались для перевозок VIP-персон (топ-менеджеров и их гостей) одной крупной центрально-азиатской корпорации, название которой до сих пор не раскрывается. Такие лайнеры отличаются от обычных повышенным уровнем комфорта. Салоны наиболее дорогих моделей позволяют их владельцам во время перелетов не только вкусно поесть и хорошо выспаться, но и даже принять душ. Кроме того, обязательным условием для бизнес-джетов является наличие интернета и телефонной связи. Административные самолеты оборудуются электронными средствами, позволяющими их пассажирам работать во время полета. Предлагаем читателям CA-News совершить виртуальный тур по одному из бизнес-джетов компании Comlux.

Напомним, 27 февраля в резиденции президента Казахстана в Алматы прошла встреча Назарбаева и Путина. В ходе переговоров был обсужден широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, а также региональной и международной повесток дня. Главы Казахстана и России обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, в энергетике и космосе, а также ключевые международные вопросы. Лидеры также затронули некоторые аспекты дальнейшего продвижения евразийской интеграции. Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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