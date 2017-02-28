На сегодня наблюдается избыточная ликвидность в банковском секторе — ежедневно по 12-13 млрд сомов, — Нацбанк Автор: АКИpress . 28.02.2017 12:46 На сегодня наблюдается избыточная ликвидность в банковском секторе – ежедневно в районе 12-13 млрд сомов, сообщил сегодня, 28 февраля, заместитель председателя Национального банка Кыргызстана Нурбек Жениш в ходе пресс-конференции в Бишкеке. По его словам, на протяжении 2016 года НБКР проводил большие изъятия избыточной ликвидности. «Средний дневной объем избыточной ликвидности, которую НБКР изымал из сектора, составлял примерно 11-12 млрд сомов, то есть говорить о дефиците ликвидности в банковском секторе нельзя», — сказал он. Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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