«Средний дневной объем избыточной ликвидности, которую НБКР изымал из сектора, составлял примерно 11-12 млрд сомов, то есть говорить о дефиците ликвидности в банковском секторе нельзя», — сказал он.
|
|
На сегодня наблюдается избыточная ликвидность в банковском секторе — ежедневно по 12-13 млрд сомов, — Нацбанк
Автор: АКИpress . 28.02.2017 12:46
На сегодня наблюдается избыточная ликвидность в банковском секторе – ежедневно в районе 12-13 млрд сомов, сообщил сегодня, 28 февраля, заместитель председателя Национального банка Кыргызстана Нурбек Жениш в ходе пресс-конференции в Бишкеке. По его словам, на протяжении 2016 года НБКР проводил большие изъятия избыточной ликвидности.
«Средний дневной объем избыточной ликвидности, которую НБКР изымал из сектора, составлял примерно 11-12 млрд сомов, то есть говорить о дефиците ликвидности в банковском секторе нельзя», — сказал он.
Оставить комментарий
РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не употребляйте ненормативную лексику.
2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.
5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.
6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.
- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.
АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.
|