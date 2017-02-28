В ЖК озвучили уважительные причины, по которым депутаты могут отсутствовать на заседаниях

Автор: АКИpress . 28.02.2017 12:42

В Жогорку Кенеше озвучили уважительные причины, по которым депутаты могут отсутствовать на заседаниях.

Как сообщила председатель Комитета ЖК по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК Асель Кодуранова (СДПК) 28 февраля, согласно регламенту парламента среди уважительных причин указаны:

- временная нетрудоспособность; — отпуск по беременности или по усыновлению ребенка; — отпуск без сохранения заработной платы; — семейные причины (регистрация брака, смерть близких и родственников и т.д.).

Во время заседания депутат Курманкул Зулушев («Республика – Ата-Журт») отметил, что среди уважительных причин отсутствия депутатов на заседаниях ЖК могут быть также транспортные проблемы, которые подтверждены документально.

«У нас в документах отмечено, что причины, по которым я отсутствовал на заседании, неуважительные. Но ведь на похороны мы ездим и в регионы. Я отсутствовал из-за похорон, дорога скользкая, не смог добраться в город вовремя», — сказал он.

Депутат Кенжебек Бовоев («Республика – Ата-Журт») сообщил, что депутат Алтынай Омурбекова также отсутствовала 2 дня на заседаниях в связи со смертью и похоронами дедушки.

Также было отмечено, что депутат Кубанычбек Нурматов («Кыргызстан») отсутствовал на заседаниях в связи с гибелью и похоронами брата.

В итоге комитет признал причины отсутствия указанных депутатов уважительными. Информация о количестве депутатов, пропустивших заседания ЖК и о количестве пропусков, осталась неозвученной.

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