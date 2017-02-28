Автор: Админ . 28.02.2017 12:39

Несколько мечетей в одном маленьком селе — это не сумасшедшая вера, это коррупция. Об этом заявила журналистам проректор и член попечительского совета Международного университета в Центральной Азии Камила Шаршекеева.

Экс-министр образования Кыргызстана бьет тревогу по поводу исламизации детских образовательных учреждений.

Почему дети ходят в мечети и медресе? Потому что их там кормят и дают деньги на карманные расходы. Эти дети думают, что после окончания медресе они будут зарабатывать на похоронах и свадьбах Камила Шаршекеева.

Как отметила Камила Шаршекеева, радикальный ислам и религиозный экстремизм, сейчас проникающие в школы, это абсолютная проблема, и ее надо решать на государственном уровне.

«Дело в том, что состоятельные люди в нашей стране составляют небольшую группу, все остальные — беднота. Коррупция в высших эшелонах власти привела к тотальному обнищанию народа, который вынужден сам искать выход из тяжелого положения. Государство ничем не может им помочь, и люди предпочитают идти в радикальный ислам, потому что там платят. В семьях у них холодно и голодно, а радикальные исламисты кроме денег дают еще и обещания счастливой загробной жизни. Пока мы не поднимем население из невежества и бедности, уход их в радикальные секты так и будет продолжаться», — сказала она.

Кыргызы никогда не были религиозными. Мы были кочевым народом, наши предки поклонялись множеству богов, а тенгрианство нам ближе, чем ислам.

«Несколько мечетей в одном маленьком селе не есть сумасшедшая вера в Мухаммеда. Это коррупция, потому что за каждую мечеть наши чиновники получили солидные суммы», — отметила Камила Шаршекеева. — За тем, что в стране тысячи мечетей, стоит масштабная коррупция».

Проректор вуза напомнила, что сплошь и рядом мы наблюдаем чиновников, которые за короткий срок вдруг стали финансово благополучными.

«Каким образом? Честно? Сколько можно заработать, будучи маленьким чиновником? Все предельно просто, наша беда — это коррупция», — подчеркнула она.

Камила Шаршекеева видит решение угрожающей государству проблемы в фактическом отделении религии от государства и улучшении качества обучения в средней образовательной школе, что поможет заполнить свободную нишу, которую пытаются занять религиозные и экстремистские организации