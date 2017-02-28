Жители Нарынской области не намерены поддерживать депутата парламента Омурбека Текебаева и устраивать митинги. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции родственница погибшего 7 апреля 2010 года Жаныл Иманкулова.
По ее словам, в свое время другие политики, которых судили, в том числе и бывший мэр Бишкека Нариман Тюлеев, просили своих сторонников не выходить на акции протеста.
«Сейчас же атамекеновцы организуют акции протеста по стране. Это неправильно. Я обращаюсь ко всем кыргызстанцам с просьбой не поддаваться на эти уговоры и не выходить на митинги», — сказала Жаныл Иманкулова.
Я за справедливый суд. Если вину Текебаева докажут, он сядет в тюрьму. Если невиновен, его отпустят на свободу.
Жаныл Иманкулова
Она отметила, что в апрельских событиях потеряла 27-летнего сына Эрланбека Омуралиева, у которого тоже остался сын-второклассник.
Напомним, Омурбека Текебаева задержали 26 февраля. Ему инкриминируют коррупцию и мошенничество. Накануне суд вынес решение об аресте лидера оппозиционной партии на два месяца.
Уважаемая Жаныл Иманкулова наверно не знает, чтобы говорить от имени жителей Нарынской области необходимо иметь какие то полномочия от этих жителей. Если такова имеется нужно отметить или приложить.