Жители Нарынской области не намерены поддерживать Текебаева

Автор: ИА «24.kg» . 28.02.2017 12:37

Жители Нарынской области не намерены поддерживать депутата парламента Омурбека Текебаева и устраивать митинги. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции родственница погибшего 7 апреля 2010 года Жаныл Иманкулова.

По ее словам, в свое время другие политики, которых судили, в том числе и бывший мэр Бишкека Нариман Тюлеев, просили своих сторонников не выходить на акции протеста.

«Сейчас же атамекеновцы организуют акции протеста по стране. Это неправильно. Я обращаюсь ко всем кыргызстанцам с просьбой не поддаваться на эти уговоры и не выходить на митинги», — сказала Жаныл Иманкулова.

Я за справедливый суд. Если вину Текебаева докажут, он сядет в тюрьму. Если невиновен, его отпустят на свободу.

Жаныл Иманкулова

Она отметила, что в апрельских событиях потеряла 27-летнего сына Эрланбека Омуралиева, у которого тоже остался сын-второклассник.

Напомним, Омурбека Текебаева задержали 26 февраля. Ему инкриминируют коррупцию и мошенничество. Накануне суд вынес решение об аресте лидера оппозиционной партии на два месяца.

Один комментарий на “Жители Нарынской области не намерены поддерживать Текебаева”

  1. КАРАПАЙЫМ:
    28.02.2017 в 13:24

    Уважаемая Жаныл Иманкулова наверно не знает, чтобы говорить от имени жителей Нарынской области необходимо иметь какие то полномочия от этих жителей. Если такова имеется нужно отметить или приложить.

    Ответить

Оставить комментарий

РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не употребляйте ненормативную лексику.
2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.
5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.
6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.
- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.

АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

CAPTCHA изображение
*

«
»
  • Белый Парус
  • место для вашей рекламы

  • БИЗНЕС ПРЕСС

    • АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

      horo_1На эту неделю с 27 февраля по 5 марта. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в Еженедельном общем гороскопе. Подробнее

  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы

  • КУРСЫ ВАЛЮТ НБКР

    ВалютаКурс НБКР
    Доллар США69.1192
    Евро73.0970
    Российский рубль1.1939
    Казахский тенге0.2217

     

     