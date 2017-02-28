Автор: ИА «24.kg» . 28.02.2017 12:37

Жители Нарынской области не намерены поддерживать депутата парламента Омурбека Текебаева и устраивать митинги. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции родственница погибшего 7 апреля 2010 года Жаныл Иманкулова.

По ее словам, в свое время другие политики, которых судили, в том числе и бывший мэр Бишкека Нариман Тюлеев, просили своих сторонников не выходить на акции протеста.

«Сейчас же атамекеновцы организуют акции протеста по стране. Это неправильно. Я обращаюсь ко всем кыргызстанцам с просьбой не поддаваться на эти уговоры и не выходить на митинги», — сказала Жаныл Иманкулова.

Я за справедливый суд. Если вину Текебаева докажут, он сядет в тюрьму. Если невиновен, его отпустят на свободу. Жаныл Иманкулова

Она отметила, что в апрельских событиях потеряла 27-летнего сына Эрланбека Омуралиева, у которого тоже остался сын-второклассник.

Напомним, Омурбека Текебаева задержали 26 февраля. Ему инкриминируют коррупцию и мошенничество. Накануне суд вынес решение об аресте лидера оппозиционной партии на два месяца.