Таласец дал пулемет, похищенный в 2010 году
Автор: Админ . 28.02.2017 12:36
Местный житель сдал пулемет, похищенный у сотрудника специального отряда быстрого реагирования во время событий 2010 года в городе Таласе. Об этом сообщилапресс-служба МВД КР.
По ее данным, 27 февраля в Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД КР обратился 20-летний кыргызстанец И. Ы. Мужчина добровольно выдал пулемет Калашникова и 19 боевых патронов калибра 7,62 мм. Оружие найдено им близ села Байтик Аламудунского района.
В настоящее время проводятся соответствующие проверки.
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