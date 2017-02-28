«Бывшие» создали совет, назвали «национальным»

Автор: По материалам СМИ. 28.02.2017 10:10

Когда-то ездившие верхом на коне и сейчас мечтают сесть в седло. Недавно интернет-издание написало, что большая группа не получивших устакан от сегодняшней власти собралась в ресторане «Дасмия». Судя по той информации, во главе с Апасом Жумагуловым, Осмонакуном Ибраимовым было больше 40 личностей, таких как Турсунбек Чынгышев, Кемель Ашыралиев, Жумагул Сооданбеков, Жолборс Жоробеков, Амангелди Муралиев, Шамиль Атаханов и другие.

Их  собрание – то же обладание прежней слабой политикой Кыргызстана. Говоря иначе, вывести своего человека на следующие президентские выборы, оказать поддержку, по мере возможностей и сил помогать достижению им трона. Понятно ведь, если отобранный ими человек придет во власть, эти сами по себе станут влиятельными людьми. Поэтому порывались в поисках вины в других, создали Улуттук Кенеш – Национальный совет, который будет высказывать советы.

Если бы решили необходимый, нужный вопрос для общества, сказали свое мудрое слово аксакалов, открыто поделились со СМИ, это было бы гораздо лучше, чем кушать спрятавшись. Как говорится «выходят только слухи, видимо, с аксакалами происходит что-то не то», похоже, это собрание стало ностальгией о прошлом. В таком случае оставим их в покое, пусть наслаждаются мечтами, сидя в седле без коня.

Источник — Ачык  саясат

Комментарии (4) на “«Бывшие» создали совет, назвали «национальным»”

  1. доктур:
    28.02.2017 в 11:30

    Восставшие из зада.

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  2. цезарь:
    28.02.2017 в 12:12

    ИХ не хватало пусть сидят молча а вообще их вина тоже есть то что имеет

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  3. Кыргызбай:
    28.02.2017 в 12:36

    Благодаря этим хренам страна идет по крену, помолчите и советы своим сельчанам дайте правильную, что бы не продавались за 1000 сом или на кусок мыла, трайбалисты

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  4. Аноним:
    28.02.2017 в 13:57

    Было бынамного полезнее если они давали советы своим отпрыскам, особенно Муралиев и Атаханов

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