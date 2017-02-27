В школе Шымкента при проведении сварочных работ произошел взрыв; погиб учитель Автор: Админ . 27.02.2017 20:43 В школе Шымкента при проведении сварочных работ произошел взрыв; погиб учитель,

сообщила пресс-служба ДВД Южно-Казахстанской области. Передает КазТАГ в

понедельник. «26 февраля в 13.52 в Абайский ОП УВД г.Шымкент поступило

сообщение из больницы скорой медицинской помощи о том, что к ним в тяжелом

состоянии с резаными ранениями в области спины доставили мужчину, 1982 г.р.

Впоследствии мужчина скончался в реанимации, не приходя в сознание», — говорится

в сообщении, распространенном в понедельник. При проверке установлено,

что мужчина пострадал при взрыве во время проведения сварочных работ в одной из

школ Шымкента, где он работал учителем. Данный факт зарегистрирован ЕРДР

Абайского ОП по ст.156 ч.3 (нарушение правил охраны труда) УК РК. Назначена

судебно-медицинская экспертиза. Проводится досудебное расследование. Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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