В школе Шымкента при проведении сварочных работ произошел взрыв; погиб учитель,
сообщила пресс-служба ДВД Южно-Казахстанской области. Передает КазТАГ в
понедельник.
«26 февраля в 13.52 в Абайский ОП УВД г.Шымкент поступило
сообщение из больницы скорой медицинской помощи о том, что к ним в тяжелом
состоянии с резаными ранениями в области спины доставили мужчину, 1982 г.р.
Впоследствии мужчина скончался в реанимации, не приходя в сознание», — говорится
в сообщении, распространенном в понедельник.
При проверке установлено,
что мужчина пострадал при взрыве во время проведения сварочных работ в одной из
школ Шымкента, где он работал учителем.
Данный факт зарегистрирован ЕРДР
Абайского ОП по ст.156 ч.3 (нарушение правил охраны труда) УК РК. Назначена
судебно-медицинская экспертиза. Проводится досудебное расследование.