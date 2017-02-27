В школе Шымкента при проведении сварочных работ произошел взрыв; погиб учитель

Автор: Админ . 27.02.2017 20:43

В школе Шымкента при проведении сварочных работ произошел взрыв; погиб учитель,
сообщила пресс-служба ДВД Южно-Казахстанской области. Передает КазТАГ в
понедельник.

«26 февраля в 13.52 в Абайский ОП УВД г.Шымкент поступило
сообщение из больницы скорой медицинской помощи о том, что к ним в тяжелом
состоянии с резаными ранениями в области спины доставили мужчину, 1982 г.р.
Впоследствии мужчина скончался в реанимации, не приходя в сознание», — говорится
в сообщении, распространенном в понедельник.

При проверке установлено,
что мужчина пострадал при взрыве во время проведения сварочных работ в одной из
школ Шымкента, где он работал учителем.

Данный факт зарегистрирован ЕРДР
Абайского ОП по ст.156 ч.3 (нарушение правил охраны труда) УК РК. Назначена
судебно-медицинская экспертиза. Проводится досудебное расследование.

Оставить комментарий

РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не употребляйте ненормативную лексику.
2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.
5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.
6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.
- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.

АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

CAPTCHA изображение
*

«
  • Белый Парус
  • место для вашей рекламы

  • БИЗНЕС ПРЕСС

    • АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

      horo_1На эту неделю с 27 февраля по 5 марта. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в Еженедельном общем гороскопе. Подробнее

  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы

  • КУРСЫ ВАЛЮТ НБКР

    ВалютаКурс НБКР
    Доллар США69.1192
    Евро73.0970
    Российский рубль1.1939
    Казахский тенге0.2217

     

     