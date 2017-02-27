Минтранс планирует сделать автодорогу Север—Юг платной Автор: АКИpress . 27.02.2017 20:41 Tazabek — «Мы думаем, что альтернативная дорога Север—Юг должна быть платной», — сказал сегодня, 27 февраля, министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов в ходе заседания комитета ЖК по бюджету и финансам. По его словам, Минтранс планирует сделать эту дорогу платной, предварительная стоимость за проезд составляет 45 сомов. Депутаты согласились, что если это дорога – альтернативная, то она должна быть платной и 50 сомов это доступная цена за проезд. Министр сказал, что общая протяженность автодороги Север—Юг составляет 433 км, на 138 км автодороги нет вообще дороги, там необходимо строить новую дорогу. «На сегодня идут строительные работы на 250 км участка автодороги Север—Юг. Не охваченные финансированием остались 87 км. Но АБР обещал выделить средства и на строительство этого участка. Можно считать, что строительство автодороги Север—Юг обеспечено финансированием на 100%», — сказал он. Дорога будет четырехполосной, сказал он. Депутат Сайдулла Нышанов («Ата Мекен»), спросил все 433 км автодороги будут четырехполосной. Министр ответил, что в горных районах будет двухполосной. «В регионах автодорога будет 4-полосной. Половина автодороги будет 4-полосной. Внутри тоннеля автодорога будет двухполосной», — добавил министр. Максимальная нагрузка на автодорогу достигает 11,5 тонн, сообщил он. «Нагрузка в России, Казахстане и Белоруссии составляет 11,5 тонн, это стандартный показатель», — пояснил он. На сегодня проезд по участку автомобильной дороги Бишкек—Ош (от Сосновки) стоит 45 сомов для легковых автомашин. Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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