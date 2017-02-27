ГКНБ ответил на заявление Кулова о сотрудниках Антитеррористического центра Автор: Админ . 27.02.2017 18:51 Пресс-служба Госкомитета нацбезопасности ответила на заявление экс-депутата Жогорку Кенеша Феликса Кулова о неспецифичном использовании сотрудников Антитеррористического центра ГКНБ. По данным ведомства, сотрудники Антитеррористического подразделения ГКНБ с 7 июля 2016 года после теракта в аэропорту г.Стамбул (Турция) оказывают содействие службам международного аэропорта «Манас» в обеспечении антитеррористической безопасности и постоянно находятся в аэропортах «Манас» и «Ош» в рамках мер по усилению безопасности стратегических объектов. Ранее Ф.Кулов, комментируя задержание депутата Жогорку Кенеша Омурбека Текебаева, сказал: «Его задержание организовали как будто он член организованной преступной группировки. Текебаев и его сопартийцы неоднократно требовали отставки Абдиля Сегизбаева и под его руководством сотрудники ГКНБ, силовую поддержку оказывают представители Антитеррористического центра — вот это людей возмутило». Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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