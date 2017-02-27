Автор: АКИpress . 27.02.2017 18:49

Бишкек (АКИpress) – В пятницу Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело на лидера фракции Омурбека Текебаева. В ночь с субботы на воскресенье депутат был задержан по прибытию в аэропорт Бишкека с помощью спецназа и доставлен в ГКНБ.

В этот же день депутаты фракции «Ата Мекен» и их сторонники начали митинг у восточных ворот ГКНБ в Бишкеке. Сначала собрались не более 200 человек, но количество росло – с регионов ехали родственники и односельчане членов фракции.

Спецназ

На митинге оппозиционеры возмущались, главным образом, способом задержания — спецназ, наручники на трапе, выход через черный ход. Как будто ловили опасного преступника, или это было акцией устрашения.

«Ата Мекен» и их партнер «Онугу-Прогресс» сегодня попытались перевести вопрос в Жогорку Кенеш. Логика простая: навязать там борьбу и широкое освещение в СМИ. Под лозунгом, что на месте Текебаева может оказаться любой из них.

Но сегодня совещание лидеров фракций пока ничего не дало. Депутаты оказались в щекотливом положении: выступишь за Текебаева — можешь и поплатиться; выступишь против — со статусом «нейтрального» депутата можно попрощаться.

Куда более разговорчивыми оказались бывшие чиновники и бывшие депутаты: сегодня политический форум, который в основном объединяет оппозиционеров, также единогласно принял обращение, которое осудило способ задержания. Правда, из критики модераторы форума предусмотрительно удалили президента Атамбаева, и обрушились на главу ГКНБ Сегизбаева. На форуме дали высказаться также политикам, у которых была личная неприязнь к Текебаеву.

Общую мысль высказал лидер одной из фракций: внеочередная сессия парламента будет зависеть от санкции суда в отношении Текебаева. Другими словами, если изменят меру пресечения, большинство успокоятся, если посадят в СИЗО на пару месяцев, тогда надо будет крепко думать.

Кто такой Леонид Маевский?

Уголовное дело против Текебаева строится на показаниях гражданина России Леонида Маевского. Бывший депутат Госдумы Маевский фигурировал в противостоянии вокруг акций «Мегафона». В августе 2004 года американец российского происхождения Леонид Рожецкин продал хозяину LV Finance Group Маевскому, последний, как писали СМИ, сразу же за $295 млн перепродал основной актив этой компании — 25,1% акций «Мегафона» — компании «Альфа-групп».

Эта сделка была оспорена фондом IPOC, за которым, как выяснилось позже, стояла так называемая «питерская группа связистов». Напомним, принадлежащая «питерской группе связистов» во главе с бывшим российским министром информационных технологий и связи Рейманом Eventis Telecom владела 51% акций «Бимокома» (Мегаком) через офшор Penwell Business. Остальные 49% акций «Бимокома» принадлежали гонконгскому офшору Forntek Enterprises, за которым стоял Максим Бакиев.

27 января 2017 года ГКНБ распространил заявление, что для подтверждения фактов, что представители компании Penwell Business Limited передавали должностным лицам Кыргызстана денежные средства в особо крупных размерах, по партнерским каналам направлен запрос об оказании содействия в опросе представителей иностранных компаний. Как мы видим, до 27 января расследование ГКНБ шло в другом направлении и в итоге вышло на конкурентов Penwell Business Limited — группу «Альфа-групп».

Из рассказа Маевского следует, что ему за 1 млн долларов предложили получить управление над Мегакомом. Учитывая, что эти деньги можно вывести из компании одной трансакцией, предложение было слишком заманчивым. Однако, у Маевского и его информатора, экс-генерального директора сотовых компаний «Скай Мобайл» и «Нуртелеком» Алексея Модина, тоже из «Альфа-групп», не было достаточной информации — по данным ГКНБ, 27 апреля 2010 года 51% ЗАО «Альфа Телеком» постановлением руководителя следственной группы Генпрокуратуры К.Арпачиевым было передано на ответственное хранение компании Penwell Business Limited.

Почему Маевский появился со своими претензиями через 6 лет?

По самой распространенной версии оппозиции, расследования против Текебаева не давали результатов, и ГКНБ запросил помощи у спецслужб соседней страны, которые дали соответствующие поручения.

Вторая версия — «Альфа-групп», близкая к российским силовикам, начала свою очередную игру с активами в Кыргызстане.

Третья — пока суды курировал партнер Текебаева Данияр Нарымбаев в ранге руководителя Аппарата президента, в Генпрокуратуре сидела Аида Салянова, а Минюст возглавлял Шыкмаматов — дело было безнадежно, Маевский это понимал и ждал.

Наконец, четвертая, самая банальная причина — Маевскому просто пообещали вернуть утраченные деньги в обмен на показания.

Политическая борьба

Политическая борьба вышла на новый, более конфронтационный уровень — она переходит на улицу. Улица, сами понимаете, ведет себя непредсказуемо.

Этот риск, конечно, учитывался перед задержанием Текебаева. Возможно, стоящие за этим группы исходят из того, что многие месяцы информационной войны сделали свое дело и сторонники Текебаева не смогут собрать достаточного количества людей.

Но зачем нужен был риск? Не стоит исключать, что наступает момент, когда нужно объявлять кандидата в президенты от СДПК. Ранее Текебаев неоднократно публично и в частных беседах подчеркивал, что ему хватит сил дискредитировать и снизить шансы на победу любого кандидата от властей. Видимо, решили, чтобы он больше не появлялся на экранах телевизора.

Наконец, уголовное дело в отношении Текебаева может быть исполнением обещания Атамбаева, которые он озвучил в Брюсселе 16 февраля. «В конце года я думаю забрать с собой многих из завистливых политиков», — сказал он. Похоже, покидая политику, он заберет с собой многих политиков и за Текебаевым последуют другие.