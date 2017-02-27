В Бишкеке 28 февраля ограничат движение транспорта Автор: Админ . 27.02.2017 18:44 В Бишкеке завтра, 28 февраля, на отдельных улицах ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Управления патрульной милиции ГУВД Бишкека. Уточняется, что это связано с официальным визитом в Кыргызстан президента Российской Федерации Владимира Путина. Утром и вечером движение будут перекрывать на следующих участках: трасса от аэропорта «Манас» до Бишкека;

улица Фучика — от границы города до проспекта Жибек Жолу;

проспект Жибек Жолу — до бульвара Молодой Гвардии;

Молодая Гвардия — до проспекта Чуй;

проспект Чуй в восточном направлении до проспекта Манаса;

проспект Манаса вверх до Госрезиденции. Дополнительно для помощников и прессы, которых разместят в гостинице «Хаятт», будут перекрывать проспект Чуй от Манаса до улицы Абдрахманова и Абдрахманова до улицы Фрунзе. Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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