В Бишкеке завтра, 28 февраля, на отдельных улицах ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Управления патрульной милиции ГУВД Бишкека.
Уточняется, что это связано с официальным визитом в Кыргызстан президента Российской Федерации Владимира Путина.
Утром и вечером движение будут перекрывать на следующих участках:
- трасса от аэропорта «Манас» до Бишкека;
- улица Фучика — от границы города до проспекта Жибек Жолу;
- проспект Жибек Жолу — до бульвара Молодой Гвардии;
- Молодая Гвардия — до проспекта Чуй;
- проспект Чуй в восточном направлении до проспекта Манаса;
- проспект Манаса вверх до Госрезиденции.
Дополнительно для помощников и прессы, которых разместят в гостинице «Хаятт», будут перекрывать проспект Чуй от Манаса до улицы Абдрахманова и Абдрахманова до улицы Фрунзе.