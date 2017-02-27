В Бишкеке 28 февраля ограничат движение транспорта

Автор: Админ . 27.02.2017 18:44

В Бишкеке завтра, 28 февраля, на отдельных улицах ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Управления патрульной милиции ГУВД Бишкека.

Уточняется, что это связано с официальным визитом в Кыргызстан президента Российской Федерации Владимира Путина.

Утром и вечером движение будут перекрывать на следующих участках:

  • трасса от аэропорта «Манас» до Бишкека;
  • улица Фучика — от границы города до проспекта Жибек Жолу;
  • проспект Жибек Жолу — до бульвара Молодой Гвардии;
  • Молодая Гвардия — до проспекта Чуй;
  • проспект Чуй в восточном направлении до проспекта Манаса;
  • проспект Манаса вверх до Госрезиденции.

Дополнительно для помощников и прессы, которых разместят в гостинице «Хаятт», будут перекрывать проспект Чуй от Манаса до улицы Абдрахманова и Абдрахманова до улицы Фрунзе.

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