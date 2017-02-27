Печеньки кончились? Митингующих кормят батончиками-мюсли
Автор: ИА «24.kg» . 27.02.2017 18:43
Митингующих на площади Ала-Тоо сторонников Омурбека Текебаева кормят батончиками-мюсли. Организаторы за считанные минуты раздали несколько коробок с лакомством.
Сейчас на площади остались члены «Ата Мекена» Асия Сасыкбаева и Каныбек Иманалиев. С трибуны продолжают звучать требования об освобождении Омурбека Текебаева.
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