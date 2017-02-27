Частный банк в Швейцарии подозревается в отмывании денег Гульнары Каримовой

Автор: По материалам СМИ. 27.02.2017 18:42

В Швейцарии расследуют возможную причастность частного банка Lombard Odier к отмыванию денег, незаконно отправленных из Узбекистана. Федеральная прокуратура Швейцарии сообщила о возбуждении уголовного дела для того, чтобы проверить имел ли банк отношение к преступлению по отмыванию денег, предположительно принадлежащих старшей дочери покойного президента Ислама Каримова Гульнаре Каримовой.

Федеральная прокуратура Швейцарии сообщила о том, что действия отдельных сотрудников частного банка Lombard Odier с более чем 200-летней историей расследуются в течение определенного времени. По данным швейцарской прокуратуры, пока неизвестно, сколько именно человек причастны к предполагаемому преступлению.

По данным агентства Reuters, расположенный в Женеве частный банк Lombard Odier был основан в 1796 году. В 2012 году руководство банка обратилось к органам, проверяющим банковские операции по отмыванию денег, относительно своих подозрений о том, что поступающие на счет банка деньги могут быть незаконными. «Следствие до сих пор продолжается, банк полностью сотрудничает с соответствующими органами», — цитирует слова пресс-секретаря банка Lombard Odier агентство Reuters.

По данным американского издания Wall Street Journal, 9-10 декабря 2016 года швейцарские прокуроры при участии адвоката Грегуара Манжеа, назначенного властями защитником Каримовой, допросили дочь экс-главы Узбекистана. Встреча происходила в Ташкенте, а допрос занял в общей сложности 23 часа.

Это была первая встреча швейцарских прокуроров с Гульнарой Каримовой после того, как летом 2012 года Швейцария заморозила 800 миллионов долларов США на банковских счетах, которые предположительно принадлежат дочери Ислама Каримова.

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