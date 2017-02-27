Я не сторонник силовых методов. Через эту мельницу сам проходил — Иса Омуркулов

Автор: АКИpress . 27.02.2017 17:23

Бишкек (АКИpress) – Лидер парламентской фракции СДПК Иса Омуркулов прокомментировал АКИpress ситуацию с задержанием депутата Омурбека Текебаева («Ата Мекен»).

«Я не мог дать ответ, не посоветовавшись с депутатами. После обеда со многими депутатами встретился, многие из них считают, что нет смысла проводить внеочередную сессию, так как заседание палаты состоится уже послезавтра. Тем самым, чтобы не оказывать давления на ход следственных мероприятий. Я считаю, что все должно быть объективно, не должно быть нарушений прав человека, и, конечно же, все должно объективно рассматриваться. Тогда снимутся все вопросы. Сегодня в обществе создалось полярное мнение, каждый высказывает свою позицию. Здесь все точки должно расставить следствие и суд. Это нужно всему обществу, кто болеет за них или выступает против. Нужна демократия», — отметил парламентарий.

Относительно силового задержания О.Текебаева в аэропорту он сказал: «Мы этот вопрос сегодня задали председателю ГКНБ. Он сказал, что можно было спокойно пригласить, но было несколько факторов, о которых он не мог сообщить из-за тайны следствия, пришлось задержать с трапа».

По словам И.Омуркулова, он против волнений, против массовых беспорядков. «Это, мне кажется, будет мешать всем, кто занимается этим вопросом. Я не сторонник силовых методов. Я через эту мельницу сам проходил, вещь неприятная. Уверен, чтобы потом не было вопросов, точку должен поставить суд. На эмоциональном уровне такие вопросы нельзя решать», — добавил И.Омуркулов.

Один комментарий на “Я не сторонник силовых методов. Через эту мельницу сам проходил — Иса Омуркулов”

  1. КР:
    27.02.2017 в 18:01

    Еще один «кристально чистый» перед народом! Жалко Текебаева ! Ведь они все так его понимают !

    Ответить

Оставить комментарий

РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не употребляйте ненормативную лексику.
2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.
5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.
6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.
- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.

АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

CAPTCHA изображение
*

«
»
  • Белый Парус
  • место для вашей рекламы

  • БИЗНЕС ПРЕСС

    • АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

      horo_1На эту неделю с 27 февраля по 5 марта. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в Еженедельном общем гороскопе. Подробнее

  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы

  • КУРСЫ ВАЛЮТ НБКР

    ВалютаКурс НБКР
    Доллар США69.1192
    Евро73.0970
    Российский рубль1.1939
    Казахский тенге0.2217

     

     