Автор: АКИpress . 27.02.2017 17:23

Бишкек (АКИpress) – Лидер парламентской фракции СДПК Иса Омуркулов прокомментировал АКИpress ситуацию с задержанием депутата Омурбека Текебаева («Ата Мекен»).

«Я не мог дать ответ, не посоветовавшись с депутатами. После обеда со многими депутатами встретился, многие из них считают, что нет смысла проводить внеочередную сессию, так как заседание палаты состоится уже послезавтра. Тем самым, чтобы не оказывать давления на ход следственных мероприятий. Я считаю, что все должно быть объективно, не должно быть нарушений прав человека, и, конечно же, все должно объективно рассматриваться. Тогда снимутся все вопросы. Сегодня в обществе создалось полярное мнение, каждый высказывает свою позицию. Здесь все точки должно расставить следствие и суд. Это нужно всему обществу, кто болеет за них или выступает против. Нужна демократия», — отметил парламентарий.

Относительно силового задержания О.Текебаева в аэропорту он сказал: «Мы этот вопрос сегодня задали председателю ГКНБ. Он сказал, что можно было спокойно пригласить, но было несколько факторов, о которых он не мог сообщить из-за тайны следствия, пришлось задержать с трапа».

По словам И.Омуркулова, он против волнений, против массовых беспорядков. «Это, мне кажется, будет мешать всем, кто занимается этим вопросом. Я не сторонник силовых методов. Я через эту мельницу сам проходил, вещь неприятная. Уверен, чтобы потом не было вопросов, точку должен поставить суд. На эмоциональном уровне такие вопросы нельзя решать», — добавил И.Омуркулов.