В Иркутске гражданин Кыргызстана избил и задушил любовницу своего зятя Автор: По материалам СМИ. 27.02.2017 17:19 Куйбышевский районный суд Иркутска приговорил к 7 годам строгого режима гражданина Кыргызстана, признанного виновным в убийстве женщины, с которой «близко общался» его зять. Об этом сообщают российские СМИ. Куйбышевский районный суд Иркутска приговорил к 7 годам строгого режима гражданина Кыргызстана, признанного виновным в убийстве женщины, с которой «близко общался» его зять. Об этом сообщают российские СМИ. «Убийство произошло летом 2015 года в подвале одного из домов по улице Советская. Мужчина, придя туда, увидел, что муж его сестры «близко общается» женщиной. В суде обвиняемый пояснил, что ранее он с иркутянкой знаком не был», — говорится в сообщении. Мужчина начал избивать женщину. Он нанёс ей множество ударов руками и ногами в голову, грудную клетку и живот. От полученных ударов потерпевшая упала на пол и потеряла сознание. Увидев это, преступник скрылся с места происшествия. Затем через короткий промежуток времени вернулся, надел ей на голову пакет, вооружился проволокой и, используя её в качестве средства для удушения в виде удавки, стянул шею потерпевшей. В результате потерпевшая умерла на месте происшествия. Подсудимый вину в совершенном преступлении не признал. Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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