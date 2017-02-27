ГКНБ разоблачает ложь «атамекеновцев» по поводу процедуры допроса Текебаева

ГКНБ официально сообщает, что распространенная информация секретариатом фракции «Ата Мекен» о том, что «депутата не кормили, а давали только воду», не соответствует действительности.
Адвокат Ч.Джакупбекова, защищающая интересы О.Текебаева, прибыла в СУ ГКНБ КР в 10.15 часов, после чего с его участием в 10.45 часов были начаты следственные действия. Допрос длился до 13.30 часов, после чего адвокат со своим подзащитным О.Текебаевым общались до следующего следственного действия, которое было начато в 16.40 часов, и завершено в 18.30 часов.
Все следственные мероприятия ГКНБ проводились согласно нормам УПК КР, в присутствии адвоката и под постоянным наблюдением врача.
В процессе допроса также предоставлялось время для перерыва и обеда.
Отдел по связям с общественностью и СМИ ГКНБ КР
Всем бы задержанным такие няшки вкусняшки.
Само задержание незаконно! Кому ГКНБ голову морочит? Старика как террориста схватили. Можно же было сегодня, цивильно по повестке вызвать на допрос. А если бы злостно не являлся, принудительно привести. Те же мошенники. Эолипил то грязная политика. Ещё неизвестно они кто победит в этой схватке. Сейчас все массово переходят на сторону Теке. Значит все будет складываться совершенно по-другому. Люди с регионов едут. И все настроены агрессивно. Эту информацию ГКНБ должны были вчера дать митингующим, а не прятаться под юбки СМИ! Тогда бы все недовольства прекратились и они бы разошлись. Зачем драконить народ?
Обьясни с чем связано народное недовольство?
Что одни жулики посадили другого?
Зачем людям с регионов ехать в центр, люди в нем видят всевышнего (абсурд),
или же просто людям заплатили,чтобы они поехали участвовать в беспорядках?
Одного чего не могут понять большинство кыргызтанцев,что не будет больше повторений 2005 и 2010,все это в прошлом,даже не думайте об этом.
Ставлю 1000 баксов,что максимум к ноорузу вся эта ахинея завершится.