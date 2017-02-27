ГКНБ разоблачает ложь «атамекеновцев» по поводу процедуры допроса Текебаева

Автор: Админ . 27.02.2017 11:11

ГКНБ официально сообщает, что распространенная информация секретариатом фракции «Ата Мекен» о том, что «депутата не кормили, а давали только воду», не соответствует действительности.

Адвокат Ч.Джакупбекова, защищающая интересы О.Текебаева, прибыла в СУ ГКНБ КР в 10.15 часов, после чего с его участием в 10.45 часов были начаты следственные действия. Допрос длился до 13.30 часов, после чего адвокат со своим подзащитным О.Текебаевым общались до следующего следственного действия, которое было начато в 16.40 часов, и завершено в 18.30 часов.

Все следственные мероприятия ГКНБ проводились согласно нормам УПК КР, в присутствии адвоката и под постоянным наблюдением врача.

В процессе допроса также предоставлялось время для перерыва и обеда.

Отдел по связям с общественностью и СМИ ГКНБ КР