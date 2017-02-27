Путин и Назарбаев катаются на лыжах в Алматинских горах
Автор: По материалам СМИ. 27.02.2017 09:33
Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Казахстана Нурсултан Назарбаев провели переговоры в неформальной обстановке на горнолыжном курорте, который расположен недалеко от города Алма-Ата. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил РИА Новости.
«Главы государств провели вместе воскресный день (26 февраля), катаясь на горнолыжном курорте недалеко от Алма-Аты», — говорится в сообщении.
Ожидается, что уже 27 февраля в Алма-Ате пройдет официальная встреча лидеров двух стран.
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