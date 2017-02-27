В Казахстане разбился частный самолет
Автор: По материалам СМИ. 27.02.2017 09:29
На борту разбившегося в Восточно-Казахстанской области вертолета было два человека, один из них выжил, сообщает пресс-служба комитета по чрезвычайным ситуациям МВД.
Ранее ведомство сообщало о пилоте и двух пассажирах. Пилот погиб, выжившего пассажира доставили в село Айгыз.
Частный вертолета С-341 не вышел на связь вечером 25 февраля. По официальной информации, он вылетел из села Кожа Урджарского района и должен был приземлиться в селе Акшатау Аягозского района для дозаправки.
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