Народ не поднимется на революцию ради Текебаева, — политолог Автор: По материалам СМИ. 27.02.2017 09:22 Он превратил государственную позицию в личную службу бизнес услуг – политолог. А сторонники политика заявляют о нарушении прав лидера «Ата-Мекен» и его невиновности В связи с задержанием Омурбека Текебаева выходные выдались жаркими.

Напомним, вчера во второй половине дня появилась информация о заведении уголовное дела против лидера партии «Ата-Мекен». Это позже официально подтвердилось – заявление сделала Генпрокуратура. Сам же Омурбек Чиркешович на тот момент был в Вене. Откуда и прилетел ночью. Именно в аэропорту «Манас» его и встречающих его сторонников задержали, как позже выяснилось, чтобы доставить политика в ГКНБ КР в рамках следственных мероприятий.

Представители партии уже заявляют, что задержание было незаконным: «Адвокаты сообщают о нарушениях при задержании со стороны сотрудников Государственного комитета национальной безопасности КР. Во первых, в соответствии со статьей 40 УПК КР, пункт 3, часть 1, Омурбек Текебаев, как и каждый гражданин Кыргызстана, уже не говоря о том, что он является лидером парламентской фракции, имеет право на адвоката, с момента фактического задержания. Однако, адвокат не был допущен к задержанному. Адвокат два часа простоял на улице перед зданием ГКНБ, прежде чем его допустили к подзащитному.

Во вторых, в нарушении статьи 95 УПК КР, протокол о задержании О. Текебаева объявлен задержанному в отсутствии адвоката. Напомним, статья 95 УПК КР гласит: Протокол о задержании лица объявляется подозреваемому в присутствии защитника. И данный протокол подписывается лицом его составившим, задержанным и его защитником.

Исходя из этого, задержание должно быть признано незаконным. И этот факт должен быть учтен в суде. Так как в течении 48 часов, судом будет принята мера пресечения в отношении задержанного. Отметим, что оснований для принятия меры пресечения, в виде заключения под стражей нет», - заявляет секретариат фракции «Ата-Мекен».

- Все достаточно просто. Текебаев превратил государственную службу в личную службу бизнес услуг. Я думаю, это не первая подобная история, которую Омурбек Чиркешович попытался провернуть, будучи во властных верхах, — заявил Какчекеев.

Политолог отметил, что дела Текебаева прикрывали люди, которых он назначал на разные ответственные посты государственной власти.

- Это развязало ему руки. Он стал чувствовать себя всемогущим и везде назначал на ответственные позиции своих ставленников, — уверен политолог. — Вообще, думаю, что парламент должен быть очищен от таких людей, которые осквернили честь государственной службы и замешаны в различных коррупционных делах.

Возбуждение уголовного дела политолог связал с активизировавшейся борьбой с коррупцией, которая обострится после дела Текебаева.

- Это закономерное явление. Журналисты шутят, что тех, кто украл пару калош, сажают в тюрьму, а тех, кто ворует миллионы не видят. А, оказывается, видят. Думаю, если это подтвердится и Текебаев понесет наказание, то все прихватизаторы и коррупционеры будут паковать чемоданы, чтобы избежать такой судьбы в будущем, — резюмировал собеседник «Вести.Kg».

К слову, сторонница Текебаева экс-депутат парламента Асия Сасыкбаева намекнула на то, что, мол, народ может подняться на очередную революцию из-за ареста Омурбека Чиркешовича. И призвала всех идти к зданию ГКНБ КР. Где, в СИЗО, лидер социалистов и находится.

Если никто еще не воспользуется сложившейся обстановкой, то вряд ли «революция» во имя Текебаева случится. Митинг, запланированный на 13.00 у здания ГКНБ, перенесен на 15.00. Об этом «Вести.Kg» сообщили источники из окружения самого Текебаева.

Объясняется смена времени очень просто – ожидаемое количество людей на митинг так и не собралось. У здания ГКНБ стоит не более 50 граждан. Уточним, что Генпрокуратурой возбуждено уголовное дело в отношении лидера партии «Ата-Мекен» Омурбека Текебаева, по материалам которого Текебаев взял один миллион долларов у российского бизнесмена с обещаниями в предоставлении ему допуска к компании Мегаком и впоследствии продажи ему компании. Комментируя «Вести.kg» эту информацию политолог Токтогул Какчекеев объяснил, почему вообще сложилась такая ситуация.- Все достаточно просто. Текебаев превратил государственную службу в личную службу бизнес услуг. Я думаю, это не первая подобная история, которую Омурбек Чиркешович попытался провернуть, будучи во властных верхах, — заявил Какчекеев.Политолог отметил, что дела Текебаева прикрывали люди, которых он назначал на разные ответственные посты государственной власти.- Это развязало ему руки. Он стал чувствовать себя всемогущим и везде назначал на ответственные позиции своих ставленников, — уверен политолог. — Вообще, думаю, что парламент должен быть очищен от таких людей, которые осквернили честь государственной службы и замешаны в различных коррупционных делах.Возбуждение уголовного дела политолог связал с активизировавшейся борьбой с коррупцией, которая обострится после дела Текебаева.- Это закономерное явление. Журналисты шутят, что тех, кто украл пару калош, сажают в тюрьму, а тех, кто ворует миллионы не видят. А, оказывается, видят. Думаю, если это подтвердится и Текебаев понесет наказание, то все прихватизаторы и коррупционеры будут паковать чемоданы, чтобы избежать такой судьбы в будущем, — резюмировал собеседник «Вести.Kg».К слову, сторонница Текебаева экс-депутат парламента Асия Сасыкбаева намекнула на то, что, мол, народ может подняться на очередную революцию из-за ареста Омурбека Чиркешовича. И призвала всех идти к зданию ГКНБ КР. Где, в СИЗО, лидер социалистов и находится.Если никто еще не воспользуется сложившейся обстановкой, то вряд ли «революция» во имя Текебаева случится. Митинг, запланированный на 13.00 у здания ГКНБ, перенесен на 15.00. Об этом «Вести.Kg» сообщили источники из окружения самого Текебаева.Объясняется смена времени очень просто – ожидаемое количество людей на митинг так и не собралось. У здания ГКНБ стоит не более 50 граждан. Источник — «Вести.Kg» Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

1) Не употребляйте ненормативную лексику.

2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.

3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.

4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.

5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.

6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.

- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.



АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

Предыдущая статья Следующая статья »





БИЗНЕС ПРЕСС АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ На эту неделю с 27 февраля по 5 марта. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в Еженедельном общем гороскопе. Подробнее







КУРСЫ ВАЛЮТ НБКР Валюта Курс НБКР Доллар США 69.1192 Евро 73.0970 Российский рубль 1.1939 Казахский тенге 0.2217