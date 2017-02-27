Напомним, вчера во второй половине дня появилась информация о заведении уголовное дела против лидера партии «Ата-Мекен». Это позже официально подтвердилось – заявление сделала Генпрокуратура. Сам же Омурбек Чиркешович на тот момент был в Вене. Откуда и прилетел ночью. Именно в аэропорту «Манас» его и встречающих его сторонников задержали, как позже выяснилось, чтобы доставить политика в ГКНБ КР в рамках следственных мероприятий.
Представители партии уже заявляют, что задержание было незаконным: «Адвокаты сообщают о нарушениях при задержании со стороны сотрудников Государственного комитета национальной безопасности КР. Во первых, в соответствии со статьей 40 УПК КР, пункт 3, часть 1, Омурбек Текебаев, как и каждый гражданин Кыргызстана, уже не говоря о том, что он является лидером парламентской фракции, имеет право на адвоката, с момента фактического задержания. Однако, адвокат не был допущен к задержанному. Адвокат два часа простоял на улице перед зданием ГКНБ, прежде чем его допустили к подзащитному.
Во вторых, в нарушении статьи 95 УПК КР, протокол о задержании О. Текебаева объявлен задержанному в отсутствии адвоката. Напомним, статья 95 УПК КР гласит: Протокол о задержании лица объявляется подозреваемому в присутствии защитника. И данный протокол подписывается лицом его составившим, задержанным и его защитником.
Исходя из этого, задержание должно быть признано незаконным. И этот факт должен быть учтен в суде. Так как в течении 48 часов, судом будет принята мера пресечения в отношении задержанного. Отметим, что оснований для принятия меры пресечения, в виде заключения под стражей нет», - заявляет секретариат фракции «Ата-Мекен».
- Все достаточно просто. Текебаев превратил государственную службу в личную службу бизнес услуг. Я думаю, это не первая подобная история, которую Омурбек Чиркешович попытался провернуть, будучи во властных верхах, — заявил Какчекеев.
Политолог отметил, что дела Текебаева прикрывали люди, которых он назначал на разные ответственные посты государственной власти.
- Это развязало ему руки. Он стал чувствовать себя всемогущим и везде назначал на ответственные позиции своих ставленников, — уверен политолог. — Вообще, думаю, что парламент должен быть очищен от таких людей, которые осквернили честь государственной службы и замешаны в различных коррупционных делах.
Возбуждение уголовного дела политолог связал с активизировавшейся борьбой с коррупцией, которая обострится после дела Текебаева.
- Это закономерное явление. Журналисты шутят, что тех, кто украл пару калош, сажают в тюрьму, а тех, кто ворует миллионы не видят. А, оказывается, видят. Думаю, если это подтвердится и Текебаев понесет наказание, то все прихватизаторы и коррупционеры будут паковать чемоданы, чтобы избежать такой судьбы в будущем, — резюмировал собеседник «Вести.Kg».
К слову, сторонница Текебаева экс-депутат парламента Асия Сасыкбаева намекнула на то, что, мол, народ может подняться на очередную революцию из-за ареста Омурбека Чиркешовича. И призвала всех идти к зданию ГКНБ КР. Где, в СИЗО, лидер социалистов и находится.
Если никто еще не воспользуется сложившейся обстановкой, то вряд ли «революция» во имя Текебаева случится. Митинг, запланированный на 13.00 у здания ГКНБ, перенесен на 15.00. Об этом «Вести.Kg» сообщили источники из окружения самого Текебаева.
Объясняется смена времени очень просто – ожидаемое количество людей на митинг так и не собралось. У здания ГКНБ стоит не более 50 граждан.
Источник — «Вести.Kg»
Аида Салянова там светится, где ее брат который убил девушку Камилы Д. и с помощью сестры убежал, ее то же в СИЗО ГКНБ КР.
согласен, необходимо такой шухер провести и в аппарате президента и кабмине, чтобы открыли глаза
Напомните, когда суд вынес решение, что девушку убил брат Саляновой.
По теме, пож-та! — Адм
Что бы был суд, должно быть предварительное расследование. Кто занимается контролем над этим расследованием? Напомнить. Конечно прокуратура с её главой!
Господа, наивные наблюдатели.
Кукловоды дергающие за нити находяться за пределами любимого отечества, пора бы уже это понять.
Ошел слив аша.
Хрен редьки не слаще, что вор текебаев, что закатавшие его, в чем разница меж ними?
Одним миром мазаны, всеобщая чистка нужна олитбомонда, а это Атамбаев сделать не в состоянии, Ждем новых событий.
Какчекеев, совести у тебя нет! Вот все те же слова ты говорил когда в Талас началась буча в 2010 6 апреля.
Какчекееву следует придержать свой язык. Судя по видео на митинге, обстановка достаточно тревожная и не совсем в его пользу. Если так пойдёт и дальше, смена власти не минуема. Потом будет со всех спрос. Кто раскачивал эту лодку тоже придётся отвечать. Там особое внимание уделяют однобокости представляемой информации подконтрольными Власти СМИ. Это не шутки. Кто знает чем закончится эта история? Не следует подливать масла в огонь. Если на прося не дай Бог бардак, никто его не остановит.
Бардака не будет. Госпереворота тоже не будет. Если только не Бабанов, Отунбаева, Бокбасаров. Саруушники. Они должны привести к власти своих. Отунбайка была, закончилась резной. Бокбасар мавр, его ни кто не примет за лидера, он только может разрушать. Элбузаар. Равшан Жээнбеков? Денег мало, амерам не до него. Бобахон пошёл по стопам Макса. Подружил московскими олигархами евреями и чеченцами. чала казах стал саруу. Вопрос только один.договорились ли Бобахон и Алеша. Правда ли?