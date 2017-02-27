Дело Текебаева. Провокатор пытался устроить на митинге у ГКНБ избиение журналиста ОТРК

Автор: ИА «24.kg» . 27.02.2017 09:18

Журналист ОТРК Канат Каниметов едва не стал жертвой агрессивно настроенного участника митинга из числа сторонников депутата Омурбека Текебаева сегодня у здания ГКНБ. Видео конфликта он опубликовал на своей странице в Facebook.

На записи видно, как агрессивный мужчина интересуется у журналиста ОТРК, не Каниметов ли он, толкает его и провоцирует драку.

 

«На митинге до меня сегодня докапывались в основном реально немного подвыпившие индивидуумы и профессиональные бабы из отряда ОБОН. Последних, кстати, я часто видел года четыре назад на митингах в поддержку Келдибекова, Тюлеева и прочих кашкалдаков. Сегодня впервые в жизни до меня докопался бородач, причем бородач очень агрессивно настроенный. С ходу назвал меня аферистом. Так как добропорядочные мусульмане так себя не ведут. Я поинтересовался, не является ли он религиозным фанатиком. Дело почти дошло до драки. Петуха утащили менты», — написал Каниметов.

Напомним, накануне во время задержания сторонников Омурбека Текебаева задержали и съемочную группу телеканала «Сентябрь» и журналиста «Азаттыка».

Позже сотрудников СМИ отпустили.

ОТ РЕДАКЦИИ

Обратите внимание, как выглядит провокатор. По виду он исламист….

Комментарии (2) на “Дело Текебаева. Провокатор пытался устроить на митинге у ГКНБ избиение журналиста ОТРК”

  1. Справедливый:
    27.02.2017 в 10:57

    Да этот бородатый урод мне знаком. Ничего из себя не представляет. Один из земляков Текебаева (из Базар-Коргона). В одно время ходил хаял Текебая, а сейчас, видимо решил просто заработать кусок со стола своего бая- текебая. Хитрожопая тварь — работает на камеру, на публику, чтобы дошло до босса о том, какой он «верный пёс».

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    • Штирлиц:
      27.02.2017 в 11:32

      Хорошо сравнили. Только собаки преданные до конца и защищают хозяина. Этот же ищет приключений на одно место

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