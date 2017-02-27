Журналист ОТРК Канат Каниметов едва не стал жертвой агрессивно настроенного участника митинга из числа сторонников депутата Омурбека Текебаева сегодня у здания ГКНБ. Видео конфликта он опубликовал на своей странице в Facebook.
На записи видно, как агрессивный мужчина интересуется у журналиста ОТРК, не Каниметов ли он, толкает его и провоцирует драку.
«На митинге до меня сегодня докапывались в основном реально немного подвыпившие индивидуумы и профессиональные бабы из отряда ОБОН. Последних, кстати, я часто видел года четыре назад на митингах в поддержку Келдибекова, Тюлеева и прочих кашкалдаков. Сегодня впервые в жизни до меня докопался бородач, причем бородач очень агрессивно настроенный. С ходу назвал меня аферистом. Так как добропорядочные мусульмане так себя не ведут. Я поинтересовался, не является ли он религиозным фанатиком. Дело почти дошло до драки. Петуха утащили менты», — написал Каниметов.
Напомним, накануне во время задержания сторонников Омурбека Текебаева задержали и съемочную группу телеканала «Сентябрь» и журналиста «Азаттыка».
Позже сотрудников СМИ отпустили.
ОТ РЕДАКЦИИ
Обратите внимание, как выглядит провокатор. По виду он исламист….
Да этот бородатый урод мне знаком. Ничего из себя не представляет. Один из земляков Текебаева (из Базар-Коргона). В одно время ходил хаял Текебая, а сейчас, видимо решил просто заработать кусок со стола своего бая- текебая. Хитрожопая тварь — работает на камеру, на публику, чтобы дошло до босса о том, какой он «верный пёс».
Хорошо сравнили. Только собаки преданные до конца и защищают хозяина. Этот же ищет приключений на одно место