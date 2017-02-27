Дело Текебаева. Депутаты «Ата Мекена» потребовали от ОТРК предоставить им прямой эфир, сломав сетку вещания

Автор: ИА «24.kg» . 27.02.2017 09:15

Глава ОТРК рассказал ИА «24.kg», почему отказался предоставить прямой эфир партии «Ата Мекен».

По словам главы канала Илима Карыпбекова, ему звонила депутат парламентской фракции «Ата Мекен» Наталья Никитенко.

«Мне на самом деле звонила Наталья Владимировна и попросила предоставить эфир на нашем канале. Я сообщил, что сегодня это невозможно, так как эфирное время утверждено», — рассказал Илим Карыпбеков.

По его словам, это общественное телевидение, где существуют специальные площадки в соответствующих программах, и по просьбе фракции, отдельного депутата или другого органа изменить сетку вещания невозможно. «Я предложил рассмотреть их письменное обращение на другой день», — отметил Илим Карыпбеков.

«Сегодня, в воскресный день, у нас физически нет такой возможности. Видимо, мой ответ восприняли как отказ, но мы на самом деле физически не можем сдвинуть эфирную сетку», — подчеркнул глава ОТРК.

Напомним, сегодня в секретариате парламентской фракции «Ата Мекен» сообщили, что глава ОТРК Илим Карыпбеков отказался предоставить эфирное время партии, чтобы высказаться по поводу задержания ее лидера Омурбека Текебаева.

Комментарии (3) на “Дело Текебаева. Депутаты «Ата Мекена» потребовали от ОТРК предоставить им прямой эфир, сломав сетку вещания”

  1. 777:
    27.02.2017 в 11:14

    Вот и общественное телевидение.
    А если бы из АП попросили, то дал бы наверняка вне сетки.
    Верный кадр власти, похвально.

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    • пэтриот:
      27.02.2017 в 11:22

      лебединое озеро и прочие концерты классической музыки когда надо ставите, сломав сетки вещания. опричники власти.

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  2. Читатель:
    27.02.2017 в 12:41

    Карыпбеков первый кандидат на увольнение. Его на днях снимут. Поверьте мне! Его в расход пустят, также как и некоторых руководителей силовых структур. Их расход пустят. Это обычная технология Власти.

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