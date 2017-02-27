Автор: АКИpress . 27.02.2017 09:10

«Сводка» (АКИpress) – Владелец ряда телекоммуникационных компаний России, бизнесмен Леонид Маевский обратился в ГКНБ Кыргызстана с заявлением о привлечении к ответственности депутата Омурбека Текебаева («Ата Мекен»).

«В своем заявлении он указал, что в 2010 году Текебаев, будучи заместителем председателя Временного правительства КР, получил от него 1 млн долларов США, взяв на себя обязательства по созданию для Л.Маевского преференций: на первоначальном этапе — допуску его к управлению ЗАО «Альфа Телеком», а в последующем — продажей ему акций сотовой компании за «откат» в размере от 10 до 15 процентов общей суммы реализации и оказанием политического покровительства. Свои обязательства Текебаев так и не исполнил, а полученные денежные средства возвращать отказался, угрожая физической расправой в случае предъявления каких-либо требований и распространения информации о состоявшемся факте», — говорилось в сообщении Генеральной прокуратуры.

Публикуется первая часть стенограммы интервью Л.Маевского:

«Суть вопроса — в мае месяце 2010 года ко мне через моего знакомого, который уже работал в Бишкеке и занимал здесь высокую должность в телекоммуникациях, Алексея Модина обратились Омурбек Текебаев и Дюйшон Чотонов с вопросом рассмотрения мной покупки компании «Мегаком». В тот момент… Ну, во-первых, немножко о себе. Я являюсь доктором технических наук, профессором Санкт-Петербургского государственного университета, профессионально занимаюсь связью. И я владел пакетами телекоммуникационных сотовых компаний в РФ, таких как «Смартс», «Мегафон» и других. И в общем-то достаточно, без ложной скромности скажу, что известен в телекоммуникационном рынке был в тот момент. И было предложение купить компанию «Мегаком», поступило оно от Текебаева.

Я для обсуждения этого вопроса приехал в город Бишкек в начале мая 2010 года и встретился и с Чотоновым, и с Текебаевым и обсуждал вопрос покупки компании «Мегаком». Встречи были сначала официальные, мы встречались в Доме правительства. На тот момент Текебаев занимал должность первого заместителя председателя правительства, поэтому мы встретились с ним в кабинете. В кабинете, где он спрашивал о серьезности моих намерений, и почему я (собираюсь) могу купить, о моем финансовом состоянии, о деньгах и прочее, и что я думаю делать с компанией «Мегаком». Я рассказал, что считаю, что компанию «Мегаком» нужно развивать, нужно закончить тот корпоративный конфликт, который на тот момент был. Там было много учредителей, в том числе и те, которые находились за пределами Республики Киргизия. И это тормозило развитие компании. Я брался решить все юридические споры, естественно, инвестировать в компанию, и вывести ее, чтобы она была первым или вторым оператором на рынке телекоммуникации в Киргизии. Естественно, я хотел в дальнейшем интегрировать эту компанию в те активы, которые у меня имелись в РФ, и сделать нормальную международную компанию на базе тех активов, которые у меня имелись. Мы разговаривали достаточно подробно. Я все это дело подробно излагал Текебаеву. Он как первый вице-премьер отвечал за вопросы приватизации на тот момент в Киргизии, отвечал за приватизацию промышленных и других активов, которые находились в собственности государства. И фактически этот вопрос являлся вопросом его компетенции.

Разговор в Доме правительства продлился порядка полутора часов, после этого мы с ним расстались. И он предложил встретиться после рабочего дня и продолжить обсуждение. Я согласился. Я в тот момент жил в гостинице «Хаят», после рабочего дня, не поздно, часов в семь, в начале восьмого, ко мне приехал Текебаев вместе с Дюйшоном. Мы сидели в лобби ресторана гостиницы и начали обсуждать вопросы покупки акций. На тот момент пакет акций, который продавался, стоил порядка 330, 320, 350 миллионов долларов. Были разные оценки, но в принципе, где-то цена колебалась в этих пределах. Это зависело от состояния рынка, от состояния экономики и спроса. Порядка обсуждался вопрос от 320 до 350 миллионов долларов. Когда я с ними обсуждал, сказал: «Хорошо, но для того, чтобы мне это сделать, мне необходимо сделать следующие вещи. Мне необходимо изучить состояние компании, что она из себя представляет. И для того, чтобы подойти к вопросу покупки этого пакета акций, мне нужно сейчас заказать оценку у «большой тройки» — это «ПрайсвотерхаусКупер» или там… «Эрнст энд Янг» — кто-то из аудиторских компаний для того, чтобы сделать оценку, подготовить сделку. Естественно, что 350 миллионов долларов из своих собственных средств я на тот момент кредитовать, покупать не мог, как впрочем, и никто не может купить.

Я хотел сделать сделку именно через свои активы и через банки. Для этого нужна была оценка. Я сказал, что я сейчас буду изучать этот вопрос, и я закажу оценку, и в дальнейшем мы будем разговаривать о покупке. На что у меня Текебаев спросил: «Какая цена, сколько вы думаете, вам это дело будет стоить?». Я сказал: «Ну, это стандартная цена для того, чтобы сделать оценку компании, для того, чтобы ее правильно упаковать, назначить оператора банка и компанию, которая будет сопровождать эту сделку». Так как сделка большая, обычно всегда берутся проценты от сделки. Я сказал, что я рассчитываю вложиться на первоначальном этапе порядка миллиона долларов. На что мне было предложено, что мы можем сделать по-другому. «Вы можете не платить этим операторам, этой «большой тройке» деньги, а можете отдать этот миллион долларов нам. И мы тогда сделаем очень просто: мы вашу компанию введем в управление «Мегакома», вы будете управлять. С одной стороны вы будете знать, какое состояние компании изнутри, что она из себя представляет, какое количество абонентов, какие финансовые потоки у этой компании. И сразу же выстраиваете управленческий персонал, сразу будете выстраивать техническую политику, как бы, техническую политику компании, и можете войти в управление компании». На что я сказал, что я должен подумать, должен все оценить. Но Текебаев и Дюйшон поднимали вопрос несколько раз в процессе моего разговора, что без миллиона не обойтись. Это как бы мой входной билет на киргизский рынок, который я должен заплатить лично им. И без этого сделка не может состояться. Я сказал, что я подумаю, и уехал в Москву. Если даст Бог памяти, это было 12 или 13 мая.

После этого я поручил группе своих юристов и техников изучить возможности приобретения и выгоды этой истории для нас, для нашей компании. И мы начали достаточно серьезно работать, смотреть рынок, ну все стандартные процедуры, которые в этой истории должны происходить. Мне постоянно звонил Дюйшон. Текебаев звонил редко, спрашивал, как мы движемся, собираемся ли мы куда-либо двигаться или нет, и меня всячески торопил. На что я говорил, что сделка серьезная, здесь мы не можем никоим образом торопиться, что нам нужно все просчитать. На что мне Дюйшон всегда говорил о том, что Текебаев нервничает, что у него есть другие покупатели, что есть другие интересанты, и если я хочу поторопиться, то должен выполнить условие и двигаться как можно дальше. В том плане, что есть другие покупатели, что есть другие интересанты, я думаю, что Дюйшон не кривил душой, и не лукавил. Действительно, тогда Киргизия была привлекательным активом. Действительно, многие хотели войти на рынок Киргизии, на телекоммуникационный рынок Киргизии. Он тут в эти годы бурно развивался. И я понимал, что не лукавит. И я торопил события.

В первых числах июля мне позвонил Текебаев, задал вопрос. Сказал, что собирается прилететь в Москву, не могу ли я его встретить для того, чтобы обсудить этот вопрос в дальнейшем. Я дал согласие. Он сказал рейс и дату прилета. Я на своей машине, взяв еще одну машину с охраной, приехал в аэропорт «Шереметьево», встретил Текебаева Омурбека, мы сели в машину, и поехали в центр Москвы. Когда мы ехали в центр Москвы, Текебаев достаточно подробно мне рассказывал о своих сильных позициях в Киргизии, что скоро он будет президентом республики или премьер-министром республики, в зависимости от того, какая форма правления в этот момент будет. Мы ехали из аэропорта Шерметьево достаточно… было лето, были пробки, и добраться до центра города было достаточно проблематично. Дорога у нас заняла более часа. Все это время мы разговаривали, при водителе, при охраннике, которые были, никакие финансовые вопросы мы не обсуждали. Больше всего Текебаев говорил, что он вот приехал в Россию для того, чтобы установить контакты с Администрацией президента. Потому что они в нем видят будущего главу республики, что партия «Ата Мекен» — это старейшая партия, он ее лидер. И значит, он готов возглавить республику, и других альтернатив ему нет. Мы с ним доехали до старой площади. В принципе, я пересел в свою машину. Оставил ему другую машину. Забрал охрану, оставил ему водителя и свою машину. И Текебаев пошел на старую площадь. К кому он пошел, какие он вопросы решал, для меня это остается неизвестным. Но то, что он пошел на старую площадь, я был этому лично свидетелем.

После этого, на следующий день он мне позвонил, сказал, что готов приехать, обсуждать со мной вопросы, если у меня какие-либо есть, я дал согласие. И принял его у себя в офисе, по адресу: Колошин пер., д.4, строение 1. Это мои… это мой личный кабинет, личный секретарь, столовая, в принципе, такая приватная зона, куда я особо никого не допускаю. Текебаев приехал, я накрыл стол. Мы сели у меня в столовой и начали вести разговор. Текебаев опять же говорил о том, что он будет руководить республикой, что ему инвестиции интересны, что он готов всячески мне содействовать и неоднократно возвращался к вопросу о миллионе долларов. В принципе, у меня была готова оценка рынка, и в принципе, было готово понимание, что происходит в Киргизии, какова ценность компании «Мегаком». Я сказал, что стоимость компании «Мегаком» колеблется палитрой пакета, который продавался от 300-350 миллионов долларов. И в принципе, мы готовы разговаривать где-то в этом ценовом коридоре, готовы сделать предложения. Но для уточнения нам, естественно, необходимо войти в компанию. На что он сказал, что условия остаются прежние. Я должен заплатить за эти условия лично ему миллион долларов. В принципе, я дал согласие».