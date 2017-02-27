Процесс беспрецедентного роста курса рубля на рынке обмена валют, особенно ярко
выраженный в отношении доллара и евро, очень тревожит российское правительство.
Уже начали приниматься меры по искусственному сдерживанию, и даже по снижению
курса российской национальной валюты.
Как сообщает информагентство IRNA,
нынешнее положение рубля на финансовых рынках и его высокая стоимость
относительно доллара и евро, чреваты значительными трудностями для российской
экономики на мировой арене. Это послужило причиной того, что президент России
Владимир Путин и министр экономического развития РФ Максим Орешкин договорились
о проведении чрезвычайного заседания для совместного изучения ситуации.
На повестке дня этой встречи стоял вопрос о мерах по поддержке
российского экспорта, причем, принимая во внимание наблюдаемое укрепление рубля,
обсуждались возможные варианты снижения стоимости национальной валюты России.