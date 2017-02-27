Автор: По материалам СМИ. 27.02.2017 08:51

Процесс беспрецедентного роста курса рубля на рынке обмена валют, особенно ярко

выраженный в отношении доллара и евро, очень тревожит российское правительство.

Уже начали приниматься меры по искусственному сдерживанию, и даже по снижению

курса российской национальной валюты.

Как сообщает информагентство IRNA,

нынешнее положение рубля на финансовых рынках и его высокая стоимость

относительно доллара и евро, чреваты значительными трудностями для российской

экономики на мировой арене. Это послужило причиной того, что президент России

Владимир Путин и министр экономического развития РФ Максим Орешкин договорились

о проведении чрезвычайного заседания для совместного изучения ситуации.

На повестке дня этой встречи стоял вопрос о мерах по поддержке

российского экспорта, причем, принимая во внимание наблюдаемое укрепление рубля,

обсуждались возможные варианты снижения стоимости национальной валюты России.