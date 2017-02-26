Автор: Елена Авдеева. 26.02.2017 18:22

Текебаев нарывался – долго и упорно. Настолько упорно, что уже в какой-то момент стало понятно: он именно нарывается! Он хочет любыми путями добиться своего ареста! И было очевидно, что как раз трогать его не надо. Потому что план провокации прост – в три щелчка: сначала серия вызывающих заявлений в СМИ и на публике, нарочитые, демонстративные выпады в адрес президента. Затем задержание – и митинги. И оглушительные вопли «из застенков» о политическом преследовании неугодных. Так сказать, наглядная демонстрация того, как Текебаев и Ко страдают «за правду»…

Нынче мы все это и наблюдаем и слышим. Не наблюдали и не слышали только правды. Текебаев заявил, что летал на Кипр и там при поддержке «группы товарищей» начал копать под президентский бизнес! Сколько пафоса-то, а! На поверку – пшк! Кой к черту бизнес на Кипре! У Атамбаева – давний, вполне легальный и официально признанный бизнес в самом Кыргызстане! И он этого никогда и ни на минуточку не скрывал. Какие тут могут быть «разоблачения»? Ну, даже если бизнес где-то еще и есть – и что из того? Где криминал? В чем? Нет совершенно никаких оснований вопить на весь мир, что раскопал сенсацию и разоблачил президента.

Ни сенсации, ни разоблачения. Только четкий план. И он сработал! Я не знаю, кто и зачем отдал команду на арест Текебаева, но он явно сыграл ему на руку. По дурости ли, из избыточного усердия или с умыслом? Еще вчера вполне спокойный город нынче уже лихорадит. Текебаевские сторонники перекрывают трассы, митингуют и пробуют силу. Завтра – неровен час у них появится оружие. А завтра к нам едет Путин…. Даже время для беспорядков точно подгадали!

Тут же – заметьте! – нарисовалась Роза Отунбаева. Еще вчера о ней не было ни слуху ни духу. Говорили, что она вообще за границей. И тут вот она! – лезет на баррикады собственной персоной! Подначивает, подстрекает толпу, которая изначальна была весьма немногочисленной и весьма вялой. Появилась апче – дело пошло веселее. Толпа пошла на прорыв.

Чем ситуация чревата? Как минимум тем, что на толпу отвлекаются немалые милицейские силы. И не могу не спросить: хватит ли в принципе личного состава, чтобы и сторонников Текебаева усмирять и обеспечивать гарантированную безопасность Путина во время его визита в Бишкек. А может некто так и задумал – чтобы отвлечь как можно больше людей в погонах на митингующих?

Текебаева надо выпускать. Не просто – а пинком под зад! Так, чтобы выбить у него те козыри, которые ему выдали вместе с его арестом. Найти того, что арест инициировал и разобраться, почему и зачем это было сделано. Ведь совершенно очевидно, – и мы об этом говорили не раз! — что Госдеп и ЦРУ имеют здесь не только легальных провокаторов, но и скрытых агентов влияния. Они как раз и делают – как бы от имени власти – самые вредные, ненужные и вроде как безграмотные шаги. Эти агенты сидят почти у власти – наверняка есть и в той же генпрокуратуре, и в Совете обороны, на самом верху. Они играют вместе с Текебаевым они играют против президента, раз за разом усиленно роняя его реноме…

Если мы хотим сохранить спокойствие и безопасность перед президентскими выборами, провокаторов и агентов надо оставить ни с чем…. Есть кто адекватный в ГКНБ, в суде, в прокуратуре? Выкиньте Текебаева на улицу и перестаньте делать из него «узника совести!» Пусть провалится его план дестабилизации!

Елена Авдеева

ОТ РЕДАКЦИИ

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