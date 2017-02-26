Дело Текебаева. Митингующих подстрекает Роза Отунбаева

К зданию ГКНБ, где проходит митинг в поддержку депутата парламента Омурбека Текебаева, приехала президент переходного периода Роза Отунбаева.
Экс-глава временного правительства и бывшая соратница членов ВП призвала оппозицию к объединению.
По данным партии «Ата Мекен», акция протеста объявлена бессрочной. Ее лидер накануне задержан сотрудниками ГКНБ на 48 часов. Он находится в СИЗО.
Завтра Первомайский райсуд Бишкека определит меру пресечения депутату.
***
Митингующие сторонники Омурбека Текебаева пытались прорвать милицеское оцепление и подойти к забору ГКНБ.
Скандируя «Свободу Текебаеву», собравшиеся направились ближе к зданию. Однако сотрудники милиции сдержали натиск толпы.
Текебаев кетсин.
а есть ли вообше так называемый Оппозиция -НЕТ !!! данное время эти оппозиционеры борюшиеся за свои места в высшей руководстве КР
Сперва деточкин пусть лям зелени отдаст, разговоры потом.
Кыргызстанцы соскучились…, как весна так снова за старое…это как наркотик, что касается колхозбая-текебая, то он никак не может смириться, что у рулем правят севереня