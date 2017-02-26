Дело Текебаева. Митингующих подстрекает Роза Отунбаева

Автор: Админ . 26.02.2017 17:29

К зданию ГКНБ, где проходит митинг в поддержку депутата парламента Омурбека Текебаева, приехала президент переходного периода Роза Отунбаева.

Экс-глава временного правительства и бывшая соратница членов ВП призвала оппозицию к объединению.

По данным партии «Ата Мекен», акция протеста объявлена бессрочной. Ее лидер накануне задержан сотрудниками ГКНБ на 48 часов. Он находится в СИЗО.

Завтра Первомайский райсуд Бишкека определит меру пресечения депутату.

***

Митингующие сторонники Омурбека Текебаева пытались прорвать милицеское оцепление и подойти к забору ГКНБ.

Скандируя «Свободу Текебаеву», собравшиеся направились ближе к зданию. Однако сотрудники милиции сдержали натиск толпы.

Комментарии (4) на “Дело Текебаева. Митингующих подстрекает Роза Отунбаева”

  1. Аноним:
    26.02.2017 в 17:34

    Текебаев кетсин.

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  2. цезарь:
    26.02.2017 в 17:59

    а есть ли вообше так называемый Оппозиция -НЕТ !!! данное время эти оппозиционеры борюшиеся за свои места в высшей руководстве КР

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  3. Аноним:
    26.02.2017 в 18:16

    Сперва деточкин пусть лям зелени отдаст, разговоры потом.

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  4. Кыргызбай:
    26.02.2017 в 18:34

    Кыргызстанцы соскучились…, как весна так снова за старое…это как наркотик, что касается колхозбая-текебая, то он никак не может смириться, что у рулем правят севереня

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