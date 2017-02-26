Дело Текебаева. Митингующих подстрекает Роза Отунбаева Автор: Админ . 26.02.2017 17:29 К зданию ГКНБ, где проходит митинг в поддержку депутата парламента Омурбека Текебаева, приехала президент переходного периода Роза Отунбаева. Экс-глава временного правительства и бывшая соратница членов ВП призвала оппозицию к объединению. По данным партии «Ата Мекен», акция протеста объявлена бессрочной. Ее лидер накануне задержан сотрудниками ГКНБ на 48 часов. Он находится в СИЗО. Завтра Первомайский райсуд Бишкека определит меру пресечения депутату. *** Митингующие сторонники Омурбека Текебаева пытались прорвать милицеское оцепление и подойти к забору ГКНБ. Скандируя «Свободу Текебаеву», собравшиеся направились ближе к зданию. Однако сотрудники милиции сдержали натиск толпы. Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

1) Не употребляйте ненормативную лексику.

2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.

3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.

4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.

5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.

6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.

- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.



АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

Предыдущая статья





БИЗНЕС ПРЕСС АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ На эту неделю с 27 февраля по 5 марта. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в Еженедельном общем гороскопе. Подробнее







КУРСЫ ВАЛЮТ НБКР Валюта Курс НБКР Доллар США 69.1192 Евро 73.0970 Российский рубль 1.1939 Казахский тенге 0.2217