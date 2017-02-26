«Я еще четыре года назад говорил об этом, но прокуратура не реагировала: «один давал — другой брал», — прокомментировал ИА «24.kg» ситуацию с задержанием спецслужбами лидера оппозиционной парламентской фракции «Ата Мекен» Омурбека Текебаева бывший его соратник и сопартиец Омурбек Абдрахманов.
На вопрос, почему, на его взгляд, Леонид Маевский молчал столько времени, Омурбек Абдрахманов ответил: «Маевский не молчал, они ходили, а он (Текебаев. — Прим. ИА «24.kg») не возвращал, а потом их послали на три буквы. Теперь же настал подходящий момент, когда власти заинтересованы расследовать это дело».
«Пусть сами разбираются. И я, естественно, тоже подам в суд на Текебаева, ведь в свое время он очернил меня. Я же, кроме добра, ему ничего не делал. При Курманбеке Бакиеве мне предлагали кресло министра, чтобы я отошел от него. Но я отказался и был единственным, кто находился рядом с Текебаевым и поддерживал его, остальное вы знаете…Позже меня попытались посадить с супругой в тюрьму, и я вынужден был бежать в Америку», — заключил Омурбек Абдрахманов.
В отношении Омурбека Текебаева возбудили уголовное дело. Генеральная прокуратура обвиняет депутата Жогорку Кенеша в коррупции и мошенничестве.