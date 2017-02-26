Омурбек Абдрахманов о задержании спецслужбами Омурбека Текебаева

Автор: ИА «24.kg» . 26.02.2017 13:10

«Я еще четыре года назад говорил об этом, но прокуратура не реагировала: «один давал — другой брал», — прокомментировал ИА «24.kg» ситуацию с задержанием спецслужбами лидера оппозиционной парламентской фракции «Ата Мекен» Омурбека Текебаева бывший его соратник и сопартиец Омурбек Абдрахманов.

На вопрос, почему, на его взгляд, Леонид Маевский молчал столько времени, Омурбек Абдрахманов ответил: «Маевский не молчал, они ходили, а он (Текебаев. — Прим. ИА «24.kg») не возвращал, а потом их послали на три буквы. Теперь же настал подходящий момент, когда власти заинтересованы расследовать это дело».

По словам Омурбека Абдрахманова, отсутствие реакции на его слова со стороны правоохранительных органов объясняется тем, что тогда Омурбек Текебаев дружил с президентом страны Алмазбеком Атамбаевым.

«Пусть сами разбираются. И я, естественно, тоже подам в суд на Текебаева, ведь в свое время он очернил меня. Я же, кроме добра, ему ничего не делал. При Курманбеке Бакиеве мне предлагали кресло министра, чтобы я отошел от него. Но я отказался и был единственным, кто находился рядом с Текебаевым и поддерживал его, остальное вы знаете…Позже меня попытались посадить с супругой в тюрьму, и я вынужден был бежать в Америку», — заключил Омурбек Абдрахманов.

В отношении Омурбека Текебаева возбудили уголовное дело. Генеральная прокуратура обвиняет депутата Жогорку Кенеша в коррупции и мошенничестве.

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