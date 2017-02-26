Заместитель Дональда Трампа перепутал Израиль с Никарагуа

Автор: По материалам СМИ. 26.02.2017 10:26

В своем аккаунте в Twitter Майк Пенс выразил поддержку израильским союзникам ошибочной картинкой.

Вице-президент США Майк Пенс проиллюстрировал посвященные Израилю записи в Twitter изображением флага Никарагуа. Заместитель Трампа хотел выразить безусловную поддержку израильским союзникам, но обе записи сопроводил не тем значком-эмодзи.

- С президентом Трампом мы постоим за Израиль, — гласит один твит с флажком Никарагуа.

- Наша поддержка еврейского народа не заканчивается государственной границей. Мир узнает, что Америка с Израилем, — сообщает вторая ошибочно оформленная запись.

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