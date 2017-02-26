Заместитель Дональда Трампа перепутал Израиль с Никарагуа Автор: По материалам СМИ. 26.02.2017 10:26 В своем аккаунте в Twitter Майк Пенс выразил поддержку израильским союзникам ошибочной картинкой. Вице-президент США Майк Пенс проиллюстрировал посвященные Израилю записи в Twitter изображением флага Никарагуа. Заместитель Трампа хотел выразить безусловную поддержку израильским союзникам, но обе записи сопроводил не тем значком-эмодзи. - С президентом Трампом мы постоим за Израиль, — гласит один твит с флажком Никарагуа. - Наша поддержка еврейского народа не заканчивается государственной границей. Мир узнает, что Америка с Израилем, — сообщает вторая ошибочно оформленная запись. Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

1) Не употребляйте ненормативную лексику.

2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.

3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.

4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.

5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.

6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.

- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.



АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

Предыдущая статья





БИЗНЕС ПРЕСС АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ На эту неделю с 20 по 26 февраля. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в Еженедельном общем гороскопе. Подробнее







КУРСЫ ВАЛЮТ НБКР Валюта Курс НБКР Доллар США 69.1054 Евро 73.5834 Российский рубль 1.1990 Казахский тенге 0.2167