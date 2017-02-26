В своем аккаунте в Twitter Майк Пенс выразил поддержку израильским союзникам ошибочной картинкой.
Вице-президент США Майк Пенс проиллюстрировал посвященные Израилю записи в Twitter изображением флага Никарагуа. Заместитель Трампа хотел выразить безусловную поддержку израильским союзникам, но обе записи сопроводил не тем значком-эмодзи.
- С президентом Трампом мы постоим за Израиль, — гласит один твит с флажком Никарагуа.
- Наша поддержка еврейского народа не заканчивается государственной границей. Мир узнает, что Америка с Израилем, — сообщает вторая ошибочно оформленная запись.