Автор: По материалам СМИ. 26.02.2017 10:25

Сергей Лященко опубликовал в соцсети шутку на тему адских котлов и спустя четыре дня ушел из жизни.

В субботу в городе Днепропетровск погиб в ДТП депутат Днепропетровского областного совета от Радикальной партии Сергей Лященко. Иномарка, в которой ехал сподвижник Олега Ляшко, врезалась в ограждение. Четырьмя днями ранее Лященко поглумился на своей странице в Facebook над смертью постпреда России в ООН Виталия Чуркина.

Украинский радикал 21 февраля перепостил твит с фразой «В чане, где варят Чуркина, не хватает лаврового листа». В комментариях Лященко продолжил с товарищами смаковать уход из жизни российского дипломата. Теперь же в аккаунте депутата его недругами точно так же удовлетворенно обсуждается его собственная страшная гибель на штырях дорожного ограждения

Пользователи отметили, что «бумеранг очень быстро вернулся назад», а также припомнили законы действия кармы, по которым греховные действия человека сказываются на его собственной будущей жизни.

Остальные комментарии более грубы и касаются в основном темы добавления в суп сала.