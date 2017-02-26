Поиздевавшийся над смертью Чуркина депутат Радикальной партии Украины погиб в аварии

Автор: По материалам СМИ. 26.02.2017 10:25

Сергей Лященко опубликовал в соцсети шутку на тему адских котлов и спустя четыре дня ушел из жизни.

В субботу в городе Днепропетровск погиб в ДТП депутат Днепропетровского областного совета от Радикальной партии Сергей Лященко. Иномарка, в которой ехал сподвижник Олега Ляшко, врезалась в ограждение. Четырьмя днями ранее Лященко поглумился на своей странице в Facebook над смертью постпреда России в ООН Виталия Чуркина.

Украинский радикал 21 февраля перепостил твит с фразой «В чане, где варят Чуркина, не хватает лаврового листа». В комментариях Лященко продолжил с товарищами смаковать уход из жизни российского дипломата. Теперь же в аккаунте депутата его недругами точно так же удовлетворенно обсуждается его собственная страшная гибель на штырях дорожного ограждения

Пользователи отметили, что «бумеранг очень быстро вернулся назад», а также припомнили законы действия кармы, по которым греховные действия человека сказываются на его собственной будущей жизни.

Остальные комментарии более грубы и касаются в основном темы добавления в суп сала.

Оставить комментарий

РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не употребляйте ненормативную лексику.
2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.
5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.
6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.
- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.

АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

CAPTCHA изображение
*

«
»
  • Белый Парус
  • место для вашей рекламы

  • БИЗНЕС ПРЕСС

    • АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

      horo_1На эту неделю с 20 по 26 февраля. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в Еженедельном общем гороскопе. Подробнее

  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы

  • КУРСЫ ВАЛЮТ НБКР

    ВалютаКурс НБКР
    Доллар США69.1054
    Евро73.5834
    Российский рубль1.1990
    Казахский тенге0.2167

     

     