Захарова высказалась о «прозрении» WADA относительно доклада Макларена

Автор: По материалам СМИ. 26.02.2017 10:24

Представитель МИД РФ напомнила, что ведомство гораздо раньше пришло к выводам о его несостоятельности.

Мария Захарова прокомментировала заявление Всемирного антидопингового агентства о том, что в докладе Ричарда Макларена недостаточно фактов, доказывающих вину российских спортсменов в употреблении допинга. Она напомнила, что еще полгода назад, когда российские паралимпийцы лишились права выступать в Рио, МИД РФ озвучил свою позицию, которая как раз и заключалась в том, что в докладе Макларена нет доказательств, тем более таких, которые могли бы привести к коллективной ответственности.

- Спустя какое-то время будет сказано, что это ошибка, — заявили тогда в МИДе. — Цена нынешних ошибок, которые сейчас происходят, нам тоже очень хорошо известна. Все будет тщательно изучено. На сегодняшний день можно с уверенностью говорить о том, что с моральной точки зрения данное решение несправедливое и выходит за рамки человечности.

Захарова отметила, что у международных чиновников ушло полгода на признание того решения необоснованным.

- А вот ущерб для мирового спорта еще только предстоит оценить, — подчеркнула она.

Ранее сообщили, что российских спортсменов в ограниченными возможностями не допустили к отбору на Паралимпиаду-2018.

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