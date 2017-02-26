Против Текебаева даны серьезные свидетельские показания

Автор: По материалам СМИ. 26.02.2017 10:23

Стало известно, что в ГКНБ с письменным заявлением о привлечении к  ответственности Текебаева обратился владелец ряда телекоммуникационных компаний  Российской Федерации Л.Маевский.
«В своем заявлении он указал, что в 2010 году Текебаев, будучи заместителем председателя Временного правительства КР, получил от него 1 млн долларов США, взяв на себя обязательства по созданию для  Л.Маевского преференций: на первоначальном этапе — допуску его к управлению ЗАО «Альфа Телеком», а в последующем — продажей ему акций данной сотовой компании за «откат» в размере от 10 до 15 процентов от общей суммы реализации и оказанием  политического покровительства. Свои обязательства Текебаев так и не исполнил, а  полученные денежные средства возвращать отказался, угрожая физической расправой  в случае предъявления каких-либо требований и распространения информации о  состоявшемся факте.


Таким  образом, Маевский практически подтвердил ранее неоднократно публично приведенные  доводы экс-депутата Жогорку Кенеша КР, бывшего члена политической партии «Ата  Мекен» Омурбека Абдырахманова, а также представителя компании «Пенвел» Раушан  Рыкуновой о причастности Текебаева и ряда других приближенных ему лиц к  различного рода незаконным действиям и манипуляциям, связанным с акциями ЗАО «Альфа Телеком» и обогащению за этот счет.


Тем  самым, Омурбек Текебаев, занимая ответственное должностное положение в органах  государственной власти, в противоправной устойчивой связи с другими лицами  посягнул на общественные отношения, обеспечивающие авторитет и репутацию  государственной службы, уважение и доверие к ней со стороны населения Кыргызской  Республики, а также законную деятельность государственного аппарата, создав  угрозу интересам общества и государства. Кроме того, войдя в доверие к  отдельному гражданину, путем обмана завладел его денежными средствами в особо  крупном размере», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Расследование  уголовного дела поручено следственному управлению ГКНБ Кыргызской  Республики.
Источник — Вести. kg

Один комментарий на “Против Текебаева даны серьезные свидетельские показания”

  1. Кыргыз:
    26.02.2017 в 12:49

    Как бы данная ситуация Те-Ке в свою пользу не перевернул. Если все правда пусть несёт ответственность, если клевета то пусть Аллах накажет.

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