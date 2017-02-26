Против Текебаева даны серьезные свидетельские показания

Стало известно, что в ГКНБ с письменным заявлением о привлечении к ответственности Текебаева обратился владелец ряда телекоммуникационных компаний Российской Федерации Л.Маевский.
«В своем заявлении он указал, что в 2010 году Текебаев, будучи заместителем председателя Временного правительства КР, получил от него 1 млн долларов США, взяв на себя обязательства по созданию для Л.Маевского преференций: на первоначальном этапе — допуску его к управлению ЗАО «Альфа Телеком», а в последующем — продажей ему акций данной сотовой компании за «откат» в размере от 10 до 15 процентов от общей суммы реализации и оказанием политического покровительства. Свои обязательства Текебаев так и не исполнил, а полученные денежные средства возвращать отказался, угрожая физической расправой в случае предъявления каких-либо требований и распространения информации о состоявшемся факте.
Таким образом, Маевский практически подтвердил ранее неоднократно публично приведенные доводы экс-депутата Жогорку Кенеша КР, бывшего члена политической партии «Ата Мекен» Омурбека Абдырахманова, а также представителя компании «Пенвел» Раушан Рыкуновой о причастности Текебаева и ряда других приближенных ему лиц к различного рода незаконным действиям и манипуляциям, связанным с акциями ЗАО «Альфа Телеком» и обогащению за этот счет.
Тем самым, Омурбек Текебаев, занимая ответственное должностное положение в органах государственной власти, в противоправной устойчивой связи с другими лицами посягнул на общественные отношения, обеспечивающие авторитет и репутацию государственной службы, уважение и доверие к ней со стороны населения Кыргызской Республики, а также законную деятельность государственного аппарата, создав угрозу интересам общества и государства. Кроме того, войдя в доверие к отдельному гражданину, путем обмана завладел его денежными средствами в особо крупном размере», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Расследование уголовного дела поручено следственному управлению ГКНБ Кыргызской Республики.
Источник — Вести. kg
Как бы данная ситуация Те-Ке в свою пользу не перевернул. Если все правда пусть несёт ответственность, если клевета то пусть Аллах накажет.