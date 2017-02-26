Приезд Киркорова в Бишкек произвел неизгладимое впечатление Автор: По материалам СМИ. 26.02.2017 10:20 На первую леди, Кирнет, тех, кто был на его концерте, и сотрудников одного из ресторанов столицы «Я». Ну а как еще мог назвать свой юбилейный концерт «король» российской эстрады Филипп Бедросович Киркоров? И вот, «Я» приехал в Бишкек.

Сначала народ умилялся фотографиям, которые Киркоров выкладывал на своем аккаунте в Twitter. И правда, эстрадный певец восхищался Ала-Арчой, подчеркивая великолепие природы.

Ну а потом, собственно, концерт. не имели чести восхититься творчеством российского артиста, а вот те, кто был говорят, что это было потрясающе. Спорить не будем, поверим на слово.

Ну и, как выяснилось, ужинать Киркорова повели в один из самых лучших ресторанов столицы «***».

Теперь пришло время, говорят, восхищаться уже Киркорову. Ему все понравилось, а такой интересной кухни он не пробовал, якобы, даже в Европе.

Филипп Бедросович поблагодарил кыргызстанцев за гостеприимство, и пожелал нам процветания и удачи.

Кстати, не исключено, что по такому же сценарию, разве что вместо концерта будут переговоры, пройдут визиты и первых лиц России. Что и говорить, ущелье Ала-Арча и ресторан, названный прежним именем столицы страны, стали «программными» достопримечательностями Кыргызстана.

P.S. И одна из отчетных фотографий Киркорова – с супругой президента КР.

«Большая честь для меня – среди зрителей шоу «Я» в Бишкеке сегодня была и Раиса Атамбаева, первая леди Кыргызстана. Раиса Минахмедовна, спасибо за гостеприимство и ваши теплые слова! Источник — «Вести.kg» Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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