Приезд Киркорова в Бишкек произвел неизгладимое впечатление

Автор: По материалам СМИ. 26.02.2017 10:20
На первую леди, Кирнет, тех, кто был на его концерте, и сотрудников одного из ресторанов столицы

«Я». Ну а как еще мог назвать свой юбилейный  концерт «король» российской эстрады Филипп Бедросович Киркоров?  И вот, «Я» приехал в Бишкек.
Сначала народ умилялся фотографиям, которые Киркоров  выкладывал на своем аккаунте в Twitter. И правда, эстрадный певец восхищался  Ала-Арчой, подчеркивая великолепие природы.
Ну а потом, собственно, концерт. не имели чести восхититься творчеством российского артиста, а вот те, кто был говорят, что это было потрясающе. Спорить не будем, поверим на  слово.
Ну и, как выяснилось, ужинать Киркорова повели в один из самых  лучших ресторанов столицы «***».
Теперь пришло время, говорят, восхищаться уже Киркорову. Ему все понравилось, а такой интересной кухни он не  пробовал, якобы, даже в Европе.
Филипп Бедросович поблагодарил  кыргызстанцев за гостеприимство, и пожелал нам процветания и удачи.
Кстати, не исключено, что по такому же сценарию, разве что вместо  концерта будут переговоры, пройдут визиты и первых лиц России. Что и говорить, ущелье Ала-Арча и ресторан, названный прежним именем столицы страны, стали «программными» достопримечательностями Кыргызстана.
P.S. И одна из  отчетных фотографий Киркорова – с супругой президента КР.
«Большая  честь для меня – среди зрителей шоу «Я» в Бишкеке сегодня была и Раиса  Атамбаева, первая леди Кыргызстана. Раиса Минахмедовна, спасибо за  гостеприимство и ваши теплые слова!
Источник — «Вести.kg»

 

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