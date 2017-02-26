Сначала народ умилялся фотографиям, которые Киркоров выкладывал на своем аккаунте в Twitter. И правда, эстрадный певец восхищался Ала-Арчой, подчеркивая великолепие природы.
Ну а потом, собственно, концерт. не имели чести восхититься творчеством российского артиста, а вот те, кто был говорят, что это было потрясающе. Спорить не будем, поверим на слово.
Ну и, как выяснилось, ужинать Киркорова повели в один из самых лучших ресторанов столицы «***».
Теперь пришло время, говорят, восхищаться уже Киркорову. Ему все понравилось, а такой интересной кухни он не пробовал, якобы, даже в Европе.
Филипп Бедросович поблагодарил кыргызстанцев за гостеприимство, и пожелал нам процветания и удачи.
Кстати, не исключено, что по такому же сценарию, разве что вместо концерта будут переговоры, пройдут визиты и первых лиц России. Что и говорить, ущелье Ала-Арча и ресторан, названный прежним именем столицы страны, стали «программными» достопримечательностями Кыргызстана.
P.S. И одна из отчетных фотографий Киркорова – с супругой президента КР.
«Большая честь для меня – среди зрителей шоу «Я» в Бишкеке сегодня была и Раиса Атамбаева, первая леди Кыргызстана. Раиса Минахмедовна, спасибо за гостеприимство и ваши теплые слова!