Автор: ИА «24.kg» . 26.02.2017 10:17

В последнее время поступает все больше жалоб на некорректную работу «умных» счетчиков. Энергетики признали, что проблема есть, но не повсеместная.

ИА «24.kg» решило рассказать, как работает «умный» счетчик и что делать в случае его неисправности.

Технические возможности «умных» счетчиков

Автоматизированная информационно-измерительная система контроля и учета электроэнергии (АИИСКУЭ) позволяет отключать и подключать абонентов, ограничивать потребляемую мощность в случае ее превышения, сводить баланс электроэнергии дистанционно, не выходя из офиса ОАО «Северэлектро».

Канал передачи данных обеспечивают сотовые операторы Beeline и MegaCom.

На трансформаторных подстанциях, от которых запитаны абоненты, установлены головные приборы учета электроэнергии и устройства сбора и передачи данных (концентраторы). С помощью этих устройств данные о потреблении абонентов конкретного участка по сетям 0,4 кВ поступают на сервер распредкомпании. Каждый из приборов учета оснащен электронной пломбой.

«Умные» счетчики имеют более 200 функций, но «Северэлектро» использует лишь базовые.

Что представляют собой «умные» счетчики

Система АИИСКУЭ:

автоматически передает показания на сервер «Северэлектро» в режиме реального времени;

автоматически отключает подачу электроэнергии в случае превышения разрешенной мощности;

отключает за дебиторскую задолженность и подключает после произведения оплаты;

информирует о любых попытках вмешательства в работу прибора учета извне.

В работу сервера невозможно вмешаться. О любой попытке абонента повлиять на работу счетчика сотрудники распредкомпании узнают.

Согласно Правилам пользования электроэнергией на счетчиках должны быть пломбы с индивидуальным номером и сроком госповерки. Также пломбы должны быть на всех электрических цепях средств коммерческого учета.

Зачем устанавливают «умные» счетчики

Счетчики АИИСКУЭ устанавливаются в целях:

исключения коррупции;

обеспечения бесперебойного электроснабжения;

повышения качества подаваемой электроэнергии;

исключения перегруза электрооборудования.

Проект по внедрению «умных» счетчиков автоматизирует весь рабочий цикл передачи и учета электроэнергии.

Если абонент отключен от электроснабжения за долги или превышение мощности, прибор даст об этом знать. В правом нижнем углу появится знак.