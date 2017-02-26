Автор: Админ . 26.02.2017 10:13

В рамках уголовного дела, возбужденного на лидера фракции «Ата Мекен» Омурбека Текебаева, экс-посол Кыргызстана в Республике Корея и Вьетнаме Дуйшонкул Чотонов был доставлен на допрос в здание ГКНБ.

«26 февраля 2017 года гражданин Д.Чотонов доставлен в здание ГКНБ для проведения следственных действий», — говорится в сообщении ГКНБ.

Генеральная прокуратура возбудила 25 февраля 2017 года уголовное дело в отношении лидера фракции «Ата Мекен» О.Текебаева и других лиц по признакам преступлений, предусмотренных ст.303 ч.1 (коррупция) и ст. 166 ч.4 п.п.2 и 3 (мошенничество) Уголовного кодекса.

Расследование в тот же день поручено Следственному управлению ГКНБ.

Д.Чотонов занимал должность посла в Республике Корея и Вьетнаме в 2012-2015 годах. В 2000-2005 годах он был депутатом Жогорку Кенеша, членом комитета по налоговым, таможенным и другим сборам.