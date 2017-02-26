Омурбек Текебаев задержан и водворен в СИЗО, — ГКНБ

Автор: Админ . 26.02.2017 10:12

Лидер фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев задержан и водворен в ИВС СИЗО на 48 часов, сообщили АКИpress в пресс-службе Государственного комитета национальной безопасности.

Как ранее сообщалось, 25 февраля 2017 года Генеральная прокуратура в отношении О.Текебаева и других лиц возбудила уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.303 ч.1 (коррупция) и ст.166 ч.4 п.2 и 3 (мошенничество) Уголовного кодекса. Расследование в тот же день было поручено Следственному управлению ГКНБ.

О.Текебаев был задержан 26 февраля 2017 года в международном аэропорту «Манас» по прилету из города Стамбула. Как отметили в ГКНБ, депутат подозревается в совершении указанных преступлений и был доставлен для проведения следственных действий.

В настоящее время О.Текебаев содержится в ИВС СИЗО ГКНБ КР на 48 часов, уточнили в ГКНБ.

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