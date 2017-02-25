Спасатели МЧС остановили пожилую женщину, которая хотела спрыгнуть с 4 этажа

Спасатели МЧС спасли пожилую женщину. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По ее данным 25 февраля в 13:19 Службу спасения по городу Бишкек от очевидца поступило сообщение о том, что по улице Элебаева пожилая женщина хочет спрыгнуть с 4 этажа. Бригада спасателей была на месте в 13:22.
По словам командира группы Бактияра Акматова, спасатели оценив обстановку, побежали на крышу.
«Женщина находилась у окна на 4 этаже. Предположительно, она хотела спрыгнуть, поэтому нужно было действовать быстро. Спасатели спрыгнули с крыши ближе к окну и затолкнули пожилую женщину обратно в квартиру. Уже в квартире мы начали с ней разговаривать и успокаивать. Далее ее передали сотрудникам РОВД и домкому», — отметил Б.Акматов.