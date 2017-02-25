Генеральная прокуратура по материалам Государственного комитета национальной безопасности 24 февраля 2017 возбудила уголовное дело в отношении депутата Жогорку Кенеша от фракции «Ата Мекен» Омурбека Текебаева по делу MegaCom. Об этом АКИpress сообщили источники в силовых структурах.Уголовное дело возбуждено по статье 166 часть 4 («Мошенничество») Уголовного кодекса.

ГКНБ пообещал подтвердить факт возбуждения уголовного дела только в понедельник. Сам депутат пока для комментариев недоступен.

Информационное агентство АКИpress в настоящее время выясняет, действительно ли возбуждено уголовное дело в отношении депутата.

Справка:

Статья 166. Мошенничество

(1) Мошенничество, то есть завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием наказывается привлечением к общественным работам на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов или тройным айыпом или исправительными работами на срок до двух лет либо лишением свободы на срок до одного года.

(2) То же действие, совершенное: группой лиц; группой лиц по предварительному сговору;

3) в значительном размере, наказывается штрафом в размере от пятидесяти до трехсот расчетных показателей или тройным айыпом либо исправительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от одного года до трех лет.

(3) То же действие, совершенное в крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

(4) То же действие, совершенное: организованной преступной группой; в особо крупном размере; с использованием служебного положения; лицом, ранее судимым два или более раза за хищение либо вымогательство наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

ОТ РЕДАКЦИИ

По нашим сведениям в настоящее время Текебаев находится за рубежом. Не исключено, что он попросит политическое убежище и не вернется в страну.

Остается вопрос: КТО сделал так, чтобы позволить Текебаеву избежать наказания и заявить в Европе о его преследовании по политическим мотивам?