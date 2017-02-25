ГКНБ пообещал подтвердить факт возбуждения уголовного дела только в понедельник. Сам депутат пока для комментариев недоступен.
Информационное агентство АКИpress в настоящее время выясняет, действительно ли возбуждено уголовное дело в отношении депутата.
Справка:
Статья 166. Мошенничество
(1) Мошенничество, то есть завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием наказывается привлечением к общественным работам на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов или тройным айыпом или исправительными работами на срок до двух лет либо лишением свободы на срок до одного года.
(2) То же действие, совершенное: группой лиц; группой лиц по предварительному сговору;
3) в значительном размере, наказывается штрафом в размере от пятидесяти до трехсот расчетных показателей или тройным айыпом либо исправительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от одного года до трех лет.
(3) То же действие, совершенное в крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
(4) То же действие, совершенное: организованной преступной группой; в особо крупном размере; с использованием служебного положения; лицом, ранее судимым два или более раза за хищение либо вымогательство наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
А я думаю, что вся проблема в тех кто за 7 лет так и неудосужились подумать о стране и людях , грызлись, делили и рвали сферы влияния, теперь вдруг возбуждаются дела теми кто вчера ещё обнимался и братался с теми на кого возбудили??? Позор…
Этак дело пойдёт, народ просто выйдет и угробит и тех и других.
Все Временщики дружно должны взяться за руки и уйти с политики. Иначе народ порвёт их всех вместе взятых. Они должны ответить за апрельские и июньские события 2010 года, а потом и за все последующие грехи. Они наверное думают, что народ забыл об этом? Никто не забыт, ничто не забыто! За все грехи приходится отвечать, рано или поздно!!!
Никто не забыт,ничто не забыто………..