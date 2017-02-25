Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении Омурбека Текебаева

Автор: АКИpress . 25.02.2017 14:54
Генеральная прокуратура по материалам Государственного комитета национальной безопасности 24 февраля 2017 возбудила уголовное дело в отношении депутата Жогорку Кенеша от фракции «Ата Мекен» Омурбека Текебаева  по делу MegaCom. Об этом АКИpress сообщили источники в силовых структурах.Уголовное дело возбуждено по статье 166 часть 4 («Мошенничество») Уголовного кодекса.

ГКНБ пообещал подтвердить факт возбуждения уголовного дела только в понедельник. Сам депутат пока для комментариев недоступен.

Информационное агентство АКИpress в настоящее время выясняет, действительно ли возбуждено уголовное дело в отношении депутата.

Справка:

Статья 166. Мошенничество

(1) Мошенничество, то есть завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием наказывается привлечением к общественным работам на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов или тройным айыпом или исправительными работами на срок до двух лет либо лишением свободы на срок до одного года.

(2) То же действие, совершенное: группой лиц; группой лиц по предварительному сговору;

3) в значительном размере, наказывается штрафом в размере от пятидесяти до трехсот расчетных показателей или тройным айыпом либо исправительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от одного года до трех лет.

(3) То же действие, совершенное в крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

(4) То же действие, совершенное: организованной преступной группой; в особо крупном размере; с использованием служебного положения; лицом, ранее судимым два или более раза за хищение либо вымогательство наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

 ОТ РЕДАКЦИИ
По нашим сведениям в настоящее время Текебаев находится за рубежом. Не исключено, что он попросит политическое убежище и не вернется в страну.
Остается вопрос: КТО сделал так, чтобы позволить Текебаеву избежать наказания и заявить в Европе о его преследовании по политическим мотивам?

 

Комментарии (3) на “Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении Омурбека Текебаева”

  1. Фраза:
    25.02.2017 в 15:32

    А я думаю, что вся проблема в тех кто за 7 лет так и неудосужились подумать о стране и людях , грызлись, делили и рвали сферы влияния, теперь вдруг возбуждаются дела теми кто вчера ещё обнимался и братался с теми на кого возбудили??? Позор…
    Этак дело пойдёт, народ просто выйдет и угробит и тех и других.

    Ответить
  2. Читатель:
    25.02.2017 в 15:44

    Все Временщики дружно должны взяться за руки и уйти с политики. Иначе народ порвёт их всех вместе взятых. Они должны ответить за апрельские и июньские события 2010 года, а потом и за все последующие грехи. Они наверное думают, что народ забыл об этом? Никто не забыт, ничто не забыто! За все грехи приходится отвечать, рано или поздно!!!

    Ответить

Оставить комментарий

РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не употребляйте ненормативную лексику.
2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.
5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.
6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.
- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.

АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

CAPTCHA изображение
*

«
»
  • Белый Парус
  • место для вашей рекламы

  • БИЗНЕС ПРЕСС

    • АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

      horo_1На эту неделю с 20 по 26 февраля. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в Еженедельном общем гороскопе. Подробнее

  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы

  • КУРСЫ ВАЛЮТ НБКР

    ВалютаКурс НБКР
    Доллар США69.1054
    Евро73.5834
    Российский рубль1.1990
    Казахский тенге0.2167

     

     