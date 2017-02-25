Сотрудник акимиата дал пощечину торгующей на улице женщине

Автор: ИА «24.kg» . 25.02.2017 14:52

Сотрудник Октябрьской районной администрации ударил по лицу женщину, торгующую на стихийном рынке на улице Юнусалиева. Видео потасовки разместили в социальной сети Facebook.

Как прокомментировали ИА «24.kg» впресс-службе столичной мэрии, в данный момент обе стороны конфликта — и женщина, и сотрудник акимиата — проходят медицинскую экспертизу, открыто служебное расследование. Инцидент раследуют правоохранительные органы Октябрьского района.

«Образована специальная комиссия, которая даст правовую оценку действиям сотрудников акимиата, принимавшим участие в рейде, будут приняты меры по всей строгости закона», — сообщила представитель мэрии Гуля Алмамбетова.

Она подчеркнула, что никто не давал и никогда не даст муниципальному служащему права оскорблять и бить горожан. Сотрудник акимиата на видео, поднявший руку на женщину, будет уволен.

В мэрии отметили, что стихийная торговля препятствует передвижению горожан, работе городских служб, создает неудобства при ремонте дорог и тротуаров, после торговцев остается мусор.

Один комментарий на “Сотрудник акимиата дал пощечину торгующей на улице женщине”

  1. Фраза:
    25.02.2017 в 16:24

    Надо его маме дать конкретно по роже, может тогда эта скотина поймёт, что так делать нельзя!!! У нас полнейшая люмпенизация власти.

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