В Оше зарезали управляющего АЗС

Автор: Админ . 25.02.2017 14:51

В микрорайоне «Анар» в городе Оше возле дома зарезан управляющий АЗС, — сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

По их данным, в пятницу в 7.00 в дежурную часть местного УВД поступило сообщение о найденном трупе неизвестного мужчины с колото-резаными ранами. Убитым оказался житель Оша Ж.А., 1983 года рождения. Возбуждено уголовное дело, ведутся оперативно-следственные мероприятия.

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