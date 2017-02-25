В Оше зарезали управляющего АЗС
Автор: Админ . 25.02.2017 14:51
В микрорайоне «Анар» в городе Оше возле дома зарезан управляющий АЗС, — сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
По их данным, в пятницу в 7.00 в дежурную часть местного УВД поступило сообщение о найденном трупе неизвестного мужчины с колото-резаными ранами. Убитым оказался житель Оша Ж.А., 1983 года рождения. Возбуждено уголовное дело, ведутся оперативно-следственные мероприятия.
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