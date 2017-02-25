Бывший глава Военного суда Нурлан Ашымбеков задержан за взятку в 50 тысяч долларов

Автор: Админ . 25.02.2017 12:49

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении председателя Военного суда республики А.Н., сообщили в пресс-службе надзорного органа.

По ее данным, дело было возбуждено 26 сентября 2016 года по признакам преступлений, предусмотренных статьями 313 («Вымогательство взятки») и 313-1 («Получение взятки») Уголовного кодекса, по факту вымогательства и получения им денежных средств в сумме 50 тыс. долларов США.

Установлено, что 21 сентября 2016 года в Генеральную прокуратуру обратились с заявлением граждане Ш.Б. и К.Б. о принятии мер в отношении вышеуказанного судьи, который путем вымогательства получил от заявителей денежные средства в общей сумме 50 тыс. долларов США, за изменение меры пресечения подсудимого Д.Д. и положительное решение при вынесении приговора в отношении последнего.

19 января 2017 года данное уголовное дело было направлено в Военную прокуратуру для организации дальнейшего расследования. Срок следствия по уголовному делу, ввиду большого объема необходимых для проведения следственных действий, был продлен до 26 марта 2017 года.

17 февраля 2017 года вышеотмеченный судья в порядке ст.94 УПК был задержан и ему предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных вышеуказанными статьями Уголовного кодекса КР. 19 февраля 2017 года в Первомайский районный суд Бишкека было внесено ходатайство об избрании в отношении А.Н. меры пресечения в виде заключения под стражу.

Однако постановлением Первомайского районного суда города Бишкек судье избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

21 февраля 2017 года Военная прокуратура внесла в Бишкекский городской суд кассационное представление об изменении меры пресечения, которое находится на стадии рассмотрения.

По данным АКИpress, А.Н. является председательствующим судьей Военного суда Нурланом Ашымбековым.

Напомним, Н.Ашымбеков, Бакыт Кожомбердиев и Канат Абыканов 3 июня 2016 года вынесли приговор в отношении подсудимых по делу по событиям, произошедшим 7 апреля 2010 года, которые применили амнистию от 2014 года.

Судьи применили законы «Об амнистии в связи с 20-летием независимости Кыргызской Республики» от 19 июля 2011 года №114 и «Об амнистии в связи с 65-летием Всеобщей декларации прав человека» от 27 января 2014 года №16, в том числе в отношении подсудимых по делу о событиях 7 апреля 2010 года. Однако, эти законы не распространяются на осужденных по статье «Превышение должностных полномочий» Уголовного кодекса КР, поскольку Алмаз Джолдошалиев, Каныбек Жороев, Эльмурза Сатыбалдиев и Нурлан Турсункулов были осуждены по статье «Превышение должностных полномочий».

После Генеральная прокуратура внесла надзорную жалобу в Верховный суд относительно данного дела. Тогда судьи решили вынести частное определение в отношении состава судей Военного суда.

В ноябре 2016 года трое судей были досрочно освобождены от должностей указом президента Алмазбека Атамбаева.