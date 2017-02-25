В Токмаке чемпионка по кикбоксингу восемь лет кормит бездомных

Автор: ИА «24.kg» . 25.02.2017 12:47

Зухра Мафучин родом из Токмака. Двенадцать лет посвятила кикбоксингу. Одно время тренировалась у легендарного Александра Воинова, неоднократно побеждала на республиканской и международной арене, в 16 лет получила звание мастера спорта. Также является КМС по дзюдо и армрестлингу. После завершения спортивной карьеры работает на рынке. В одиночку воспитывает свою дочь и двух детей младшей сестры, находящейся на лечении…

 

Чужая беда?

 

Пятница, разгар рабочего дня. На улице в центре Токмака собираются бездомные. Одни пришли за полчаса до начала обеда, другие за час. Тут подъезжает Зухра Мафучин. Достает кастрюлю с супом, термос с чаем и начинает разливать. Два-три человека из числа ее единомышленников помогают раздавать пришедшим еду.

Бездомные Зухре благодарны. Завершив трапезу, двое направились в мою сторону, решив, что я чиновник. Узнав, что это не так, не сильно расстроились.

«Обязательно напишите, что у нас в Токмаке бомжи друг друга грабят! — попросил добродушный мужчина по имени Максат. — Мы с женой живем в люке, где теплотрасса. Бывает, местные парни из вполне нормальных семей нас в виде развлечения обижают. Вот смотрите!»

Он снял перчатки и показал руку с разбитыми костяшками пальцев. Кровавая рана подсохла, и ее припорошило грязью.

«Напишу», — обещал я.

«Спасибо! Извините, пожалуйста, если что», — сказал Максат.

Зухра Мафучин в это время беседовала с соратницей: «Представляешь, десять литров сегодня наварила, а двоим не хватило!»

 

Трудная дистанция

 

— С чего все началось?

— В 2009-м шли по улице зимой, смотрим: лежит бездомная. Подняли, и она рассказала, как у нее обманным путем забрали дом. Сегодня ее, кстати, здесь не видно, а так до сих пор иногда приходит, — говорит Зухра Мафучин.- Мы ее накормили, и она сказала: мол, было бы хорошо, если бы бездомным время от времени давали горячее питание. Мы прислушались. Одно время желающих помогать бездомным было больше, и мы кормили их каждый день. Потом число желающих уменьшилось. Сейчас кормим дважды в неделю: по вторникам — Дмитрий (он тоже с рынка), а по пятницам я. Готовлю еду у себя дома.

— Не накладно?

— Иногда. Бывало, на один обед уходило 500 сомов. Открыла электронный кошелек (Элсом — 0555200833), деньги капают. Узнав в Интернете о нашем занятии, пошел навстречу один хлебозавод — выделяет в месяц 200 булок для бездомных. Помогают друзья, спортсмены. Кто-то приносит продукты, другие — вещи. А вдвоем нам, конечно, было бы очень тяжело. Бездомных сейчас больше, чем раньше. Бывало, приходило 5–10 человек. Сегодня 16. Этот мужчина — выходец из интерната. Обитает в районе автовокзала. А тот молодой человек сидел в тюрьме. Недавно вышел и оказался никому не нужен.

Бывшая спортсменка отметила, что чиновникам об их благотворительной миссии известно. Но помощи с их стороны нет. «В Токмаке есть приют для бездомных. Утром их оттуда выгоняют, а вечером пускают. Многие туда не ходят: там не кормят. В общем, никому они не нужны, — говорит она. — Не кормим мы их только летом, когда они уходят работать на поля. А еще воспитываем. Я им говорю: кто пьет водку, кормить не буду».

«Мы с соратниками помогаем не только бездомным. Бывает, ездим в детские дома и дом престарелых, раздаем вещи и подарки», — добавила Зухра Мафучин.

— Что побуждает всем этим заниматься?

— Просто нравится помогать людям.

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