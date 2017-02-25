Собаки помогли задержать наркоторговцев

Автор: Админ . 25.02.2017 12:45

Сотрудники Аламудунского РОВД в одном из пригородных сел Бишкека задержали 29-летнего наркоторговца с крупной партией гашиша.

Он хранил их в тайнике — в сарае под навесом для угля. Оперативно-следственные мероприятия проводились на юге столицы в рамках возбужденного в середине февраля уголовного дела. Его возбудил на основании собранных материалов следственный отдел ОВД Аламудунского района по статье «Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств в крупном размере» УК КР.

При проведении следственно-оперативных мероприятий обнаружены и изъяты спрессованные брикеты гашиша размером со спичечный коробок. Всего изъято 86 штук. Задержанный помещен в ИВС.

Оперативно-разыскные мероприятия проводились совместно с кинологами Таможенной службы с использованием служебных собак по кличке Айрис и Веста. Поиск преступников, причастных к распространению наркотиков, продолжается.

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