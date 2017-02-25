Автор: По материалам СМИ. 25.02.2017 10:07

В ФРГ резко возросло количество потенциальных преступников, готовых совершить террористический акт. Эти люди представляют серьезную опасность для общества, и для противодействия им государство должно принять решительные меры. Об этом в эфире телеканала N24 заявил руководитель Федерального ведомства по защите конституции (аналог службы контрразведки) Ханс-Георг Маасен.

Подозрительные лица, которые несут угрозу обществу, «находятся под наблюдением полиции», сообщил глава спецслужбы. По его словам, речь идет о людях, разделяющих идеологию террористов-исламистов. «Их число также значительно выросло и составляет сегодня 2600 человек, которых мы отслеживаем с позиций спецслужб», — отметил Маасен.

Глава контрразведки рассказал о том, что в прошлом году в стране было совершено пять терактов, а еще семь террористических атак были предотвращены спецслужбами. Все это «указывает на то, что ФРГ находится в фокусе исламистского терроризма».

Основным источником террористической угрозы для страны является неконтролируемый поток беженцев, считают в ведомстве. «Мы очень озабочены не только относительно большим числом въехавших и продолжающих въезжать в Германию людей, которые ищут убежища, но мы очень озабочены, что большая часть из них не имеет действующих паспортов», — сказал Маасен. Число беспаспортных мигрантов, по его данным, достигает 70% от общего числа прибывающих.

«Это означает, что их регистрация базируется на устных утверждениях, это нас заботит, потому что у нас хорошие банки данных, происходит тесный обмен с европейскими партнерами, но если у нас даже есть имена людей, которые представляют угрозу, мы не можем их идентифицировать в Германии», — подчеркнул шеф ведомства.

Он призвал «изыскать все возможности и средства для идентификации прибывших», вплоть до проверки информации в смартфонах беженцев и задержания «представляющих угрозу лиц». Всех потенциально опасных иммигрантов нужно немедленно депортировать из страны, однако необходимость крайних мер должна «проверяться в каждом отдельном случае».

Что касается проверки содержимого мобильных устройств, то для выдачи чиновникам санкции на это в стране собираются принять специальный закон. Его продвигает Министерство внутренних дел. По оценкам полиции, использование перехваченных данных с личных мобильников позволило бы идентифицировать как минимум половину неопознанных мигрантов. В соответствии с законопроектом, пункты приема беженцев оборудуют аппаратным и программным обеспечением, которое позволит считывать информацию с 2,4 тыс. гаджетов в сутки.

Шеф контрразведки опасается не только исламистов, но и России. Кибератаки, организованные российскими спецслужбами, Маасен назвал серьезным ударом по национальной безопасности. Речь идет об атаках на серверы бундестага в 2015 году. «Мы не знаем, куда попали данные, что это за данные и как они могут быть использованы. Мы исходим из того, что у этого события российский след», — подчеркнул руководитель ведомства.