Депутат Верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Татьяна Рычкова заявила, что Надежда Савченко посетила украинских военных в районе АТО (так на Украине называют силовую операцию в Донбассе) и призвала их покинуть позиции, чтобы отправиться в Киев и устроить государственный переворот.

«На этой неделе Савченко побывала на позициях вооруженных сил Украины и подстрекала их покинуть свои позиции и прийти в Киев и сделать государственный переворот», — цитирует РИА Новости выступление Рычковой на заседании Рады 24 февраля.

Рычкова усмотрела в этом признаки подстрекательства к свержению конституционного строя, в связи с чем призвала Генпрокуратуру и Службу безопасности Украины (СБУ) возбудить против Савченко уголовное дело.

По информации агентства «УНН», в СБУ «идет обсуждение данной информации» (доноса на Савченко).

Савченко является внефракционным депутатом Рады, поскольку в декабре прошлого года ее исключили из фракции «Батькивщины», а затем и из состава украинской делегации в ПАСЕ. Это произошло после того, как 7 декабря Савченко встретилась в Минске с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР и заявила, что увидела в них не врагов, а людей, с которыми нужно вести переговоры.

Сегодня в Минобороны ДНР сообщили, что Надежда Савченко и руководитель центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан приехали в Донецк, чтобы навестить украинских военнопленных.