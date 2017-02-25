На конференции с участием Трампа устроили провокацию с флагами России

Автор: По материалам СМИ. 25.02.2017 10:02

На Конференции консервативных политических действий (CPAC), на которой выступал президент США Дональд Трамп, произошла провокация с использованием российских флагов. Об этом сообщает в пятницу, 24 февраля, издание Washington Examiner.

Неизвестные, как утверждается, достали российские флажки с написанными на них именем президента США и начали раздавать их присутствующим. Как сообщает BuzzFeed, многие участники были сбиты с толку надписью «Трамп» и стали размахивать флажками. Организаторы, в свою очередь, стали изымать их, предупредив собравшихся, что их выведут из зала, если они продолжат размахивать флажками.

Ответственность за акцию взяли на себя два участника движения Americans Take Action («Американцы начинают действовать»). Один из них, Райан Клейтон, заявил BuzzFeed, что когда раздавал флажки, то изображал русский акцент и задавал участникам вопрос: «Трамп и [президент России Владимир] Путин отличные лидеры, да?» Другой активист, Джейсон Чартер, сообщил, что ему и Клейтону удалось раздать всю тысячу флажков, которые они принесли с собой.

По словам Клейтона, с помощью акции он и Чартер пытались указать на «явную и непосредственную опасность» якобы имеющих место связей Трампа с Россией. «Путин выбрал Трампа, потому что это хорошо для России, а не потому, что он подходит для Америки. Мы должны немедленно отстранить Трампа от должности; он предатель страны, которую я люблю», — заявил активист.

В январе сообщалось, что спецслужбы США ведут расследование в отношении возможных связей членов команды Трампа с Россией. Кроме того отмечалось, что на руках у следователей имеются данные о неких финансовых транзакциях.

Сам Трамп ранее неоднократно отвергал какие-либо политические или деловые связи с Россией.

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