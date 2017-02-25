Демократы составили план по свержению Трампа
Автор: По материалам СМИ. 25.02.2017 09:22
Член Демократической партии США Дэвид Брок разработал стратегию по свержению
президента Дональда Трампа, которая должна закончиться импичментом главы
государства.
Об этом сообщает телеканал RT, который ознакомился с программой Брока.
Детальный план по свержению Трампа был обнародован после встречи членов Демократической партии с инвесторами во Флориде. Листовки с программой борьбы с Трампом, под названием «Демократия имеет
значение: стратегический план действий», распространялись среди ста инвесторов партии.
http://maxala.org/anonimno/49846-demokraty-sostavili-plan-po-sverzheniyu-trampa.html
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