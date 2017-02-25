Кыргызстан – спасительная гавань для центральноазиатских журналистов
Автор: По материалам СМИ. 25.02.2017 09:07
«Больше всего меня в Бишкеке удивило то, что обычные образованные люди,
интересующиеся политикой, могли получить информацию у государственных
чиновников. Здесь госчиновники боятся журналистов, и активно используются
социальные сети», – сказала Рахманова EurasiaNet.org за чашечкой кофе в одном из
многочисленных кафе Бишкека.
Благоприятное стечение обстоятельств
позволило Рахмановой познакомиться с одним местным журналистом, который
предложил ей работу в Бишкеке, куда она вернулась через год после прохождения
курса. Сначала было нелегко. «Мне было сложно запоминать кыргызские фамилии, и я
совсем ничего не знала о парламентских фракциях», – поделилась она.
http://maxala.org/sosedstvo/49819-kyrgyzstan-spasitelnaya-gavan-dlya-centralnoaziatskih-zhurnalistov.html
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