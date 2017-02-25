Автор: По материалам СМИ. 25.02.2017 09:06

В Бишкеке активисты предпринимают очередную попытку спасти исторический и

культурный памятник Бишкека — дом первого выборного старосты Ильи Терентьева.

Скорее всего, это попытка будет последней, поскольку очень скоро спасать будет

уже нечего. Второй этаж построен из дерева. Кирпичная основа простоит чуть

дольше, но тоже недолго.

«Открытая Азия онлайн» выясняла, какую ценность

представляет этот дом для истории Кыргызстана, и почему его никак не удается

восстановить.

Он был первым

Илья Федорович Терентьев родился в

1848-м году в городе Верном — это теперь Алматы, а потом с женой и детьми

переехал в Пишпек (ныне Бишкек), который только в 1878-м году получил статус города.

Терентьев считал, и вполне справедливо, что здесь будет больше

возможностей для развития его дела (теперь бы мы сказали — бизнеса).

http://maxala.org/korrupcia/49817-dom-pervogo-mera-bishkeka-pamyat-i-ukor-istorii.html